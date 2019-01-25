الولايات المتحدة تُخطط لاستخدام الفضاء بالعمليات القتالية مستقبلاً

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن خطط الولايات المتحدة لاستخدام الفضاء للعمليات القتالية في المستقبل القريب حقيقية.



ووفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، فقد جاء في تعليق الخارجية الروسية على جوانب "استعراض السياسة الأمريكية في مجال الدفاع الصاروخي": "إننا نعتبر ذلك تأكيدا آخر (إلى جانب قرار إنشاء قوات فضائية عسكرية وتمويل تطوير أنظمة دفاع صاروخي في الفضاء) عن واقعية خطط واشنطن لاستخدام الفضاء الخارجي في المستقبل القريب لأغراض العمليات القتالية وضمان "الهيمنة الأمريكية على الفضاء".وأضافت الخارجية: "إن التنفيذ المحتمل لخطط الفضاء العسكرية الأمريكية يعد ضربة للنظام الحالي لضمان سلامة الأنشطة الفضائية، الناجم عن تطوير قانون الفضاء الدولي، وكل المحاولات السابقة من واشنطن لضمان التفوق في المجال العسكري دائما ما انتهت بتصاعد التوترات والمزيد من المنعطفات في سباق التسلح".وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في تقريرها الاستعراضي لسياسة الدفاع الجوي الأمريكية، اليوم الخميس، أنها ستعيد دراسة إمكانية نشر منظومات دفاع جوي في الفضاء.وجاء في التقرير: "ستدرس وزارة الدفاع مجددا في أقرب وقت مفاهيم وتقنيات الدفاع المتعلقة بنشر منظومات الدفاع في الفضاء، لتقييم الآفاق التقنية والعملياتية لذلك في الفضاء الأمني المتغير".