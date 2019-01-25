الهيئة الوطنية: تلاعب الاحتلال يفتح أبواب تصعيد كبير يذيقه الألم والمعاناة

رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، خالد البطش، إن استمرار الاحتلال في التلاعب والتنصل من كسر الحصار سيفتح الأبواب أمام تصعيد كبير سيذوق خلاله الاحتلال ومستوطني غلاف غزة الألم والمعاناة.







وأضاف البطش، في بيان الهيئة، الذي أُعلن فيه انتهاء فعاليات اليوم الجمعة، وحضره رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: "ندعو إلى نبذ الخلافات ورص الصفوق وإنجاز الوحدة الوطنية"، لافتاً إلى أن عنوان الجمعة القادمة سيكون "أسرانا ليسوا وحدهم".







وتابع البطش: "ندعوا لتحويل الضفة إلى بؤر اشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، كما ندعو جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في الجمعة القادمة، التي ستكون لدعم واسناد الأسرى الأبطال".





واستطرد: "معركة الأسرى معركة شعبنا كله ونحذر الاحتلال من التمادي في جرائمه ضدهم"، معبراً عن تضامن الشعب الفلسطيني مع فنزويلا في مواجهة البلطجة الأمريكية.

