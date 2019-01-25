الحية يكشف عن رسالة حماس من رد المنحة القطرية لنتنياهو

رام الله - دنيا الوطن

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، عن رسالة حركته من رد المنحة القطرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وقال الحية، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن رسالة حركته من رد المنحة القطرية لنتنياهو: إذا كان التلكؤ في إيصال أحد بنود التفاهمات بغزة سيعطيك مقاعد أكثر فسنرى من الذي سيعطيك مقاعد أكثر، التلكؤ في التفاهمات أم الاستجابة لها.





وأوضح الحية، أن حماس ردت المنحة القطرية الثالثة أمس الخميس كان ردًا على سلوك الاحتلال ونتنياهو، وليس ردًا على قطر التي لا زالت تمد يدها لشعبنا الفلسطيني.





وأضاف: "سنرى هل سلوك نتنياهو وانصياعه تلبية لرغبات الناخب الإسرائيلي والمتنطعين ستعطيه مقاعد جديدة أم ستسقطه في الانتخابات".

وجدد الحية التأكيد أن قطر مرحب بها، فهي التي مدت ولا زالت تمد يدها لشعبنا الفلسطيني، وما أعلنه السفير العمادي اليوم يؤكد الدور القطري المتواصل الذي يحرص على تخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني.





وقال: "مهما عظمت التضحيات وزاد الحصار فلن نحيد حركته عن المقاومة"، مشدداً على أن حماس ستدفع بأبنائها للكتائب المظفرة ليحيلوا الأرض جهنماً على المستوطنين والمحتلين.

وأكمل: "أبناء القسام جندلوا قادة الاحتلال وجنوده شرق حي الشجاعية وداسوا في ناحال عوز رؤوس الإسرائيليين، وخيارنا وطريقنا الجهاد رغم عظم التضحيات لن نحيد عنه.







واستكمل: "لا طريق يحرر الأرض والمقدسات ويدحر الاحتلال سوى المقاومة، والأمة جربت طريق المفاوضات، ولكن أمام صلف الاحتلال وصلنا لطريق مسدود.



وتابع: "الأمة جمعاء اليوم تفتح أبوابها للتطبيع مع الاحتلال، لكنه لن ينال من عزيمة أبطالنا ورجالنا، ولن نغير ولن نبدل طريق الشهداء والمقاتلين، وتستطيع الأمة أن تراهن على شعبنا الذي لم تضعف له همة ولم تلن له قناة، ولا انتصار على العدو بدون تدريب وإعداد"



وأكد الحية أن جماهير شعبنا الفلسطيني في الجمعة الـ 44 لمسيرات العودة وكسر الحصار مصممة على إنهاء الحصار رغم أنف الاحتلال، ورغم أنف من يشدد الحصار.وتابع: "الاحتلال استجاب ولجأ لإبرام التفاهمات مع المقاومة الفلسطينية كشكل من اشكال كسر الحصار وتلبية لمطالب مسيرات العودة، ويوم أن شعرنا أن الاحتلال يتلكأ ويحاول أن يجعل من بعض بنود هذه التفاهمات حالة من الابتزاز لشعبنا استجابة لمتطلبات الناخب الإسرائيلي ردننا المنحة الثالثة القطرية في وجهه".