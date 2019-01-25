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خادم الحرمين يبعث وفداً وزارياً للسودان تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية

خادم الحرمين يبعث وفداً وزارياً للسودان تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية
رام الله - دنيا الوطن
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفدًا وزاريًا سعوديًا إلى جمهورية السودان الشقيقة، تضامنا معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقد استقبل الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، في بيت الضيافة مساء أمس (الخميس)، الوفد الوزاري السعودي الذي يضم كلا من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير النقل الدكتور نبيل العامودي ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان بحسب جريدة (الشرق الأوسط).

وأكد الدكتور ماجد القصبي في تصريح صحافي أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد.

وقال «إن خادم الحرمين الشريفين أكد أن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرارا لها». وشدد على أن السعودية لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه تقديرا لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن المملكة قدمت أكثر من 23 مليار قروضاً لمشاريع تنموية في الجمهورية السودانية تعزز روابط الأخوة والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين ثمانية مليارات منها في الأربع سنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن ذلك جاء من باب الواجب وأن هناك برامج تنموية وقروض واستثمارات درست وأخرى قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين.

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