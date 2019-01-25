عاجل

  • الحية: شعبنا مصر على انهاء الحصار رغم انف الاحتلال

مباشر | بدء التوافد إلى مخيمات العودة شرقي القطاع

دولي

أردوغان: اتفاق أضنة يمنح تركيا حق دخول سوريا دون دعوة

أردوغان: اتفاق أضنة يمنح تركيا حق دخول سوريا دون دعوة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "اتفاق أضنة" المبرم بين أنقرة ودمشق عام 1998، يتيح لتركيا دخول الأراضي السورية عند حدوث أمور سلبية تهدد أمن تركيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال اجتماع للتعريف بمرشحي حزب العدالة والتنمية لرئاسة البلديات في ولاية "أضروم" ضرقي تركيا.

وأشار أردوغان أن "ما يجري في حدودنا مع سوريا وراءه حسابات تتعلق بتركيا وليس بسوريا".

وأضاف: "لسنا بحاجة لدعوة أحد، نحن ضمنا بالفعل حق التدخل (ضد الإرهاب في سوريا) عبر اتفاق أضنة 1998".

وتابع أن "اتفاق أضنة يمنح تركيا حق دخول الأراضي السورية عند حدوث أمور سلبية (تهدد أمن تركيا)".

وينص اتفاق أضنة على تعاون سوريا التام مع تركيا في "مكافحة الإرهاب" عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لـ "بي كا كا"، وإخراج (وقتها) زعيمه عبد الله أوجلان من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان، ومنع تسلل إرهابيي هذا التنظيم إلى تركيا.

كما تنص على احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ"تعويض عادل" عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ "بي كا كا" فورا.

كما تعطي الاتفاقية تركيا حق "ملاحقة الإرهابيين" في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلو مترات، و"اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.

وحول العملية العسكرية التي تخطط تركيا لتنفيذها شرق نهر الفرات في الشمال السوري، قال أردوغان: "لصبرنا حدود ولن ننتظر إلى الأبد"، مشدداً على أن "تركيا هي القوة الوحيدة التي ستضمن أمن المنطقة".

واستطرد: "ننتظر الإيفاء بوعد تأسيس منطقة آمنة وعازلة لحماية بلادنا من الإرهابيين الموجودين على حدودنا، وليس العكس، في غضون بضعة أشهر".

ولفت إلى أن "السيطرة الفعلية يجب أن تكون بأيدينا"، وأن تركيا منغلقة أمام كافة الحلول المقترحة خارج هذا الإطار، وأردف: "إذا لم يتم الإيفاء بالوعود فإننا سنقيم المنطقة الآمنة شمالي سوريا بأنفسنا".

أخبار ذات صلة

FBI يعلن اعتقال روجر ستون المقرب من ترامب

FBI يعلن اعتقال روجر ستون المقرب من ترامب

اعتقال صديق مقرب لترامب في تحقيقات مولر

اعتقال صديق مقرب لترامب في تحقيقات مولر

محكمة تركية تأمر بالإفراج عن نائبة كردية مضربة عن الطعام

محكمة تركية تأمر بالإفراج عن نائبة كردية مضربة عن الطعام

هذه الدولة العربية التي سيزورها نتنياهو قبل الانتخابات بأسبوع

هذه الدولة العربية التي سيزورها نتنياهو قبل الانتخابات بأسبوع

واشنطن تدعو لاجتماع في مجلس الأمن بشأن فنزويلا

واشنطن تدعو لاجتماع في مجلس الأمن بشأن فنزويلا

دواء يستخدمه ترامب لشعره يمكن أن ينقذ ملايين الرجال

دواء يستخدمه ترامب لشعره يمكن أن ينقذ ملايين الرجال

ترامب مُتهم بتدبير إنقلاب فنزويلا ومادورو يغلق سفارة بلاده بأمريكا

ترامب مُتهم بتدبير إنقلاب فنزويلا ومادورو يغلق سفارة بلاده بأمريكا

جنرال إسرائيلي: السنوار يُؤثر بالانتخابات المقبلة أكثر من زعيم حزب الله

جنرال إسرائيلي: السنوار يُؤثر بالانتخابات المقبلة أكثر من زعيم حزب الله

التعليقات

الدنيا حكايات

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على سيارات ويخطون شعارات عنصرية

مستوطنون يعتدون على سيارات ويخطون شعارات عنصرية

إصابة طفل من بلدة يطا بجروح خطيرة جراء دهسه من الاحتلال

إصابة طفل من بلدة يطا بجروح خطيرة جراء دهسه من الاحتلال

الاحتلال يزعم: إطلاق صواريخ تجريبية من غزة

الاحتلال يزعم: إطلاق صواريخ تجريبية من غزة

الشرطة تقبض على شخصين بتهمة التفحيط واقلاق الراحة العامة في رام الله

الشرطة تقبض على شخصين بتهمة التفحيط واقلاق الراحة العامة في رام الله

زملط: على بريطانيا الاعتراف بفلسطين وادارة ترامب فقدت أهليتها لعملية السلام

زملط: على بريطانيا الاعتراف بفلسطين وادارة ترامب فقدت أهليتها لعملية السلام

خلال لقاء شعث مع قادة الفصائل.. الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لشؤون المغتربين

خلال لقاء شعث مع قادة الفصائل.. الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لشؤون المغتربين

مختص بشؤون الأسرى: الهدوء في &#34;عوفر&#34; مرتبط بسلوك إدارة المعتقل

مختص بشؤون الأسرى: الهدوء في "عوفر" مرتبط بسلوك إدارة المعتقل

فتح: إسرائيل أكبر كيان ديكتاتوري وقرار البرلمان الايرلندي محل ترحيب وتقدير

فتح: إسرائيل أكبر كيان ديكتاتوري وقرار البرلمان الايرلندي محل ترحيب وتقدير

منوعات

بـ&#34;التي شيرت الأبيض&#34;..ياسمين الخطيب تشجع الزمالك: &#34;هوبا إيه هوبا آه هنكسب&#34;

بـ"التي شيرت الأبيض"..ياسمين الخطيب تشجع الزمالك: "هوبا إيه هوبا آه هنكسب"

فيديو: القصة الكاملة لـ&#34;هدية&#34; من الملك سلمان لـ&#34;حليمة بولند&#34; بـ&#34;3 مليون ريال&#34;

فيديو: القصة الكاملة لـ"هدية" من الملك سلمان لـ"حليمة بولند" بـ"3 مليون ريال"

شاهد: كيف تغيرت ملامح غادة عادل وكريم عبد العزيز خلال 15 عاما؟

شاهد: كيف تغيرت ملامح غادة عادل وكريم عبد العزيز خلال 15 عاما؟

إحساسها كسر حاجز اللغة.. تركيّة تغنّي لـ &#34;إليسا &#34;

إحساسها كسر حاجز اللغة.. تركيّة تغنّي لـ "إليسا "

طلب الزواج من ياسمين صبري.. فنان كويتي يهين إحدى مُتابعاته بألفاظ خارجة

طلب الزواج من ياسمين صبري.. فنان كويتي يهين إحدى مُتابعاته بألفاظ خارجة

إحالة فاشنيستا كويتية للتحقيق.. وثّقت انهيار ابنها ببرودة أعصاب

إحالة فاشنيستا كويتية للتحقيق.. وثّقت انهيار ابنها ببرودة أعصاب

&#34;مجنونة&#34;.. ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

"مجنونة".. ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

فيفي عبده بملابس قصيرة وعارية.. والجمهور: &#34;تلوث بصري&#34;

فيفي عبده بملابس قصيرة وعارية.. والجمهور: "تلوث بصري"

زوج آيتن عامر يُحرجها على الهواء.. وترد: &#34;بلاش فضايح&#34;

زوج آيتن عامر يُحرجها على الهواء.. وترد: "بلاش فضايح"

بعد تسريب صورة من زفافها.. ريهام حجاج &#34;للستات الفاضية&#34;: &#34;مافيش راجل بيتسرق&#34;

بعد تسريب صورة من زفافها.. ريهام حجاج "للستات الفاضية": "مافيش راجل بيتسرق"

عربي

خادم الحرمين يبعث وفداً وزارياً للسودان تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية

خادم الحرمين يبعث وفداً وزارياً للسودان تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية

منظمة العفو الدولية: مصر &#34;أخطر&#34; من أي وقت مضى

منظمة العفو الدولية: مصر "أخطر" من أي وقت مضى

قائد &#34;وحدات حماية الشعب&#34;: موقف الحكومة السورية إيجابي والمفاوضات قريبا

قائد "وحدات حماية الشعب": موقف الحكومة السورية إيجابي والمفاوضات قريبا

&#34;واشنطن بوست&#34; تنشر صور لأقمار اصطناعية يرجح أنها لمنشأة سعودية للصواريخ الباليستية

"واشنطن بوست" تنشر صور لأقمار اصطناعية يرجح أنها لمنشأة سعودية للصواريخ الباليستية