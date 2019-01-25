مستوطنون يعتدون على سيارات ويخطون شعارات عنصرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مستوطنون من جماعة "تدفيع الثمن" على سيارات المواطنين في قرية ترمسعيا في مدينة رام الله، وخطوا شعارات عنصرية.
وذكرت القناة السابعة الاسرائيلية أن كاميرات المراقبة "الإسرائيلية" رصدت 3 أشخاص قاموا بتحطيم سيارات فلسطينية وخط شعارات عنصرية في القرية، وأن المعتدين من جماعة "تدفيع الثمن".
اعتدى مستوطنون من جماعة "تدفيع الثمن" على سيارات المواطنين في قرية ترمسعيا في مدينة رام الله، وخطوا شعارات عنصرية.
وذكرت القناة السابعة الاسرائيلية أن كاميرات المراقبة "الإسرائيلية" رصدت 3 أشخاص قاموا بتحطيم سيارات فلسطينية وخط شعارات عنصرية في القرية، وأن المعتدين من جماعة "تدفيع الثمن".
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