مستوطنون يعتدون على سيارات ويخطون شعارات عنصرية

رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطنون من جماعة "تدفيع الثمن" على سيارات المواطنين في قرية ترمسعيا في مدينة رام الله، وخطوا شعارات عنصرية.وذكرت القناة السابعة الاسرائيلية أن كاميرات المراقبة "الإسرائيلية" رصدت 3 أشخاص قاموا بتحطيم سيارات فلسطينية وخط شعارات عنصرية في القرية، وأن المعتدين من جماعة "تدفيع الثمن".