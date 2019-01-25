عاجل

  • الحية: شعبنا مصر على انهاء الحصار رغم انف الاحتلال

مباشر | بدء التوافد إلى مخيمات العودة شرقي القطاع

شؤون فلسطينية

العمادي: "المنحة القطرية" حُولت لمشاريع إنسانية برعاية الأمم المتحدة

العمادي: "المنحة القطرية" حُولت لمشاريع إنسانية برعاية الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير القطري محمد العمادي ان الهدف الأساسي من المنحة القطرية تحسين وضع الناس في غزة، متمنيا أن تكون الجمعة هادئة كباقي الجمع السابقة.

وأضاف العمادي هناك أطراف تستغل المنحة القطرية للاستغلال السياسي، حيث تم استغلال المنحة من بعض الاطراف "الهدوء مقابل الدولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له اليوم في مدينة غزة مضيفا بعد أن ابلغتنا حماس برفضها المنحة القطرية تم التوافق بأن يتم صرف أموال المنحة القطرية طريق مشاريع انسانية عبر الأمم المتحدة،
حيث أن المنحة سيتم تخصيصها للمشاريع الانسانية بالتعاون مع الامم المتحدة.

وأكد أنه سيتم توقيع أولى الاتفاقيات يوم الاثنين بمبلغ 20 مليون دولار للتشغيل المؤقت.

وأوضح العمادي عقدت عدة لقاءات تم مناقشة عدة ملفات ومواضيع مهمة، موضحاَ طلبت من الوزير حسين الشيخ باعادة النظر فيما يخص موضوع ملف معبر رفح.

ونوه العمادي إلى أن حسين الشيخ طلب مني نقل رؤية الرئيس بشأن الانتخابات للقضاء على صفقة القرن وأن الرئيس ليس لديه مانع في الانتخابات بكافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس بمشاركة كاملة مع الدوائر والنسبي.

وأضاف تم دعوة الفصائل للدوحة لمناقشة ملف الانتخابات، وقطر جاهزة لاستضافة الكل الفلسطيني لخروج برؤية موحدة.


 

أخبار ذات صلة

إصابات برصاص الاحتلال والاختناق شرق غزة

إصابات برصاص الاحتلال والاختناق شرق غزة

وحدة &#34;اليمام&#34; تكشف.. هكذا نفذنا عملية اغتيال أشرف نعالوة وصالح البرغوثي

وحدة "اليمام" تكشف.. هكذا نفذنا عملية اغتيال أشرف نعالوة وصالح البرغوثي

مستوطنون يعتدون على سيارات ويخطون شعارات عنصرية

مستوطنون يعتدون على سيارات ويخطون شعارات عنصرية

موسكو ستستضيف حواراً فلسطينياً بمشاركة جميع الفصائل

موسكو ستستضيف حواراً فلسطينياً بمشاركة جميع الفصائل

إصابة طفل من بلدة يطا بجروح خطيرة جراء دهسه من الاحتلال

إصابة طفل من بلدة يطا بجروح خطيرة جراء دهسه من الاحتلال

الاحتلال يزعم: إطلاق صواريخ تجريبية من غزة

الاحتلال يزعم: إطلاق صواريخ تجريبية من غزة

الشرطة تقبض على شخصين بتهمة التفحيط واقلاق الراحة العامة في رام الله

الشرطة تقبض على شخصين بتهمة التفحيط واقلاق الراحة العامة في رام الله

زملط: على بريطانيا الاعتراف بفلسطين وادارة ترامب فقدت أهليتها لعملية السلام

زملط: على بريطانيا الاعتراف بفلسطين وادارة ترامب فقدت أهليتها لعملية السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على سيارات ويخطون شعارات عنصرية

مستوطنون يعتدون على سيارات ويخطون شعارات عنصرية

إصابة طفل من بلدة يطا بجروح خطيرة جراء دهسه من الاحتلال

إصابة طفل من بلدة يطا بجروح خطيرة جراء دهسه من الاحتلال

الاحتلال يزعم: إطلاق صواريخ تجريبية من غزة

الاحتلال يزعم: إطلاق صواريخ تجريبية من غزة

الشرطة تقبض على شخصين بتهمة التفحيط واقلاق الراحة العامة في رام الله

الشرطة تقبض على شخصين بتهمة التفحيط واقلاق الراحة العامة في رام الله

زملط: على بريطانيا الاعتراف بفلسطين وادارة ترامب فقدت أهليتها لعملية السلام

زملط: على بريطانيا الاعتراف بفلسطين وادارة ترامب فقدت أهليتها لعملية السلام

خلال لقاء شعث مع قادة الفصائل.. الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لشؤون المغتربين

خلال لقاء شعث مع قادة الفصائل.. الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لشؤون المغتربين

مختص بشؤون الأسرى: الهدوء في &#34;عوفر&#34; مرتبط بسلوك إدارة المعتقل

مختص بشؤون الأسرى: الهدوء في "عوفر" مرتبط بسلوك إدارة المعتقل

فتح: إسرائيل أكبر كيان ديكتاتوري وقرار البرلمان الايرلندي محل ترحيب وتقدير

فتح: إسرائيل أكبر كيان ديكتاتوري وقرار البرلمان الايرلندي محل ترحيب وتقدير

منوعات

بـ&#34;التي شيرت الأبيض&#34;..ياسمين الخطيب تشجع الزمالك: &#34;هوبا إيه هوبا آه هنكسب&#34;

بـ"التي شيرت الأبيض"..ياسمين الخطيب تشجع الزمالك: "هوبا إيه هوبا آه هنكسب"

فيديو: القصة الكاملة لـ&#34;هدية&#34; من الملك سلمان لـ&#34;حليمة بولند&#34; بـ&#34;3 مليون ريال&#34;

فيديو: القصة الكاملة لـ"هدية" من الملك سلمان لـ"حليمة بولند" بـ"3 مليون ريال"

شاهد: كيف تغيرت ملامح غادة عادل وكريم عبد العزيز خلال 15 عاما؟

شاهد: كيف تغيرت ملامح غادة عادل وكريم عبد العزيز خلال 15 عاما؟

إحساسها كسر حاجز اللغة.. تركيّة تغنّي لـ &#34;إليسا &#34;

إحساسها كسر حاجز اللغة.. تركيّة تغنّي لـ "إليسا "

طلب الزواج من ياسمين صبري.. فنان كويتي يهين إحدى مُتابعاته بألفاظ خارجة

طلب الزواج من ياسمين صبري.. فنان كويتي يهين إحدى مُتابعاته بألفاظ خارجة

إحالة فاشنيستا كويتية للتحقيق.. وثّقت انهيار ابنها ببرودة أعصاب

إحالة فاشنيستا كويتية للتحقيق.. وثّقت انهيار ابنها ببرودة أعصاب

&#34;مجنونة&#34;.. ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

"مجنونة".. ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

فيفي عبده بملابس قصيرة وعارية.. والجمهور: &#34;تلوث بصري&#34;

فيفي عبده بملابس قصيرة وعارية.. والجمهور: "تلوث بصري"

زوج آيتن عامر يُحرجها على الهواء.. وترد: &#34;بلاش فضايح&#34;

زوج آيتن عامر يُحرجها على الهواء.. وترد: "بلاش فضايح"

بعد تسريب صورة من زفافها.. ريهام حجاج &#34;للستات الفاضية&#34;: &#34;مافيش راجل بيتسرق&#34;

بعد تسريب صورة من زفافها.. ريهام حجاج "للستات الفاضية": "مافيش راجل بيتسرق"

عربي

خادم الحرمين يبعث وفداً وزارياً للسودان تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية

خادم الحرمين يبعث وفداً وزارياً للسودان تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية

منظمة العفو الدولية: مصر &#34;أخطر&#34; من أي وقت مضى

منظمة العفو الدولية: مصر "أخطر" من أي وقت مضى

قائد &#34;وحدات حماية الشعب&#34;: موقف الحكومة السورية إيجابي والمفاوضات قريبا

قائد "وحدات حماية الشعب": موقف الحكومة السورية إيجابي والمفاوضات قريبا

&#34;واشنطن بوست&#34; تنشر صور لأقمار اصطناعية يرجح أنها لمنشأة سعودية للصواريخ الباليستية

"واشنطن بوست" تنشر صور لأقمار اصطناعية يرجح أنها لمنشأة سعودية للصواريخ الباليستية