العمادي: "المنحة القطرية" حُولت لمشاريع إنسانية برعاية الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن

قال السفير القطري محمد العمادي ان الهدف الأساسي من المنحة القطرية تحسين وضع الناس في غزة، متمنيا أن تكون الجمعة هادئة كباقي الجمع السابقة.





وأضاف العمادي هناك أطراف تستغل المنحة القطرية للاستغلال السياسي، حيث تم استغلال المنحة من بعض الاطراف "الهدوء مقابل الدولار.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له اليوم في مدينة غزة مضيفا بعد أن ابلغتنا حماس برفضها المنحة القطرية تم التوافق بأن يتم صرف أموال المنحة القطرية طريق مشاريع انسانية عبر الأمم المتحدة، حيث أن المنحة سيتم تخصيصها للمشاريع الانسانية بالتعاون مع الامم المتحدة.

وأكد أنه سيتم توقيع أولى الاتفاقيات يوم الاثنين بمبلغ 20 مليون دولار للتشغيل المؤقت.

وأوضح العمادي عقدت عدة لقاءات تم مناقشة عدة ملفات ومواضيع مهمة، موضحاَ طلبت من الوزير حسين الشيخ باعادة النظر فيما يخص موضوع ملف معبر رفح.

ونوه العمادي إلى أن حسين الشيخ طلب مني نقل رؤية الرئيس بشأن الانتخابات للقضاء على صفقة القرن وأن الرئيس ليس لديه مانع في الانتخابات بكافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس بمشاركة كاملة مع الدوائر والنسبي.

وأضاف تم دعوة الفصائل للدوحة لمناقشة ملف الانتخابات، وقطر جاهزة لاستضافة الكل الفلسطيني لخروج برؤية موحدة.



