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دولي

اعتقال صديق مقرب لترامب في تحقيقات مولر

اعتقال صديق مقرب لترامب في تحقيقات مولر
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، إنه تم إلقاء القبض على صديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرب، روجر ستون.

وأكد مكتب المحقق الخاص مولر، اعتقال المستشار السياسي السابق للرئيس ترامب في مدينة فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.

أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنه تم توجيه سبع تهم لستون، في إطار التحقيقات التي يجريها مولر، من ضمنها الإدلاء بمعلومات كاذبة، وإعاقة التحقيقات، والتأثير على الشهود، وفقا لمكتب مولر.

ولفتت الصحيفة إلى أن إلقاء القبض على ستون، خطوة علنية أولى يقوم بها المستشار الخاص روبرت مولر، في تحقيقاته التي يجريها حول التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، ووجود تنسيق محتمل مع شركاء الرئيس الأمريكي ترامب.

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