موسكو ستستضيف حواراً فلسطينياً بمشاركة جميع الفصائل

رام الله - دنيا الوطنكشفت مصادر عن أن موسكو ستستضيف في 13 و14 من شهر شباط/ فبراير المقبل حواراً فلسطينياً بمشاركة جميع الفصائل.وذكرت المصادر أن جميع الفصائل ستشارك في الحوار الفلسطيني في موسكو من دون استثناء من بينها حركتي فتح وحماس بحسب ما أوردته قناة الميادين.وأشارت أنّ القيادة الروسية منزعجة من وصول الوضع الداخلي الفلسطيني إلى هذا الحد من التعقيد والخطورة.