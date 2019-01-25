إصابة طفل من بلدة يطا بجروح خطيرة جراء دهسه من الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصيب الطفل صبري عساف محمد الجبارين (12عاما) من بلدة يطا، اليوم الجمعة، بجروح خطيرة، إثر دهسه من قبل جيب عسكري للاحتلال الإسرائيلي على "مثلث زيف" المؤدي لبلدة يطا جنوب الخليل.وذكرت مصادر أمنية محلية، أن قوات الاحتلال نقلت الطفل المصاب إلى احد المشافي بأراضي العام 48.