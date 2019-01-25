الشرطة تقبض على شخصين بتهمة التفحيط واقلاق الراحة العامة في رام الله

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم القبض على شخصين بتهمة التفحيط واقلاق الراحة العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر في رام الله .وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على بلاغات وصلت للشرطة حول قيام شخصين بأعمال التفحيط واقلاق الراحة العامة وازعاج المواطنين بواسطة مركبتين بشكل يهدد حياة المواطنين للخطر بشارع الارسال برام الله ، على الفور تحركت دوريات المرور الى اماكن تواجدهم وألقت القبض على الاشخاص واحضار مركباتهم الى مديرية الشرطة.هذا وأكد العقيد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة المحافظة بان الشرطة تقوم بملاحقة كل من يقوم بمثل هذه الاعمال لإتخاذ اجراءات رادعة بحقهم وبخاصة من يرتكب المخالفات المرورية التي تصنف بالخطرة، ومن يقود مركبة غير قانونية او لا تتوفر بها اجراءات السلامة العامة.وأكد البيان، توقيف المشتبه بهما وإحالتهما الى جهات الاختصاص لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهما حسب اصولا.