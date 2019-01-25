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شؤون فلسطينية

خلال لقاء شعث مع قادة الفصائل.. الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لشؤون المغتربين

خلال لقاء شعث مع قادة الفصائل.. الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لشؤون المغتربين
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور نبيل شعث رئيس دائرة شؤون المغتربين المكلف، على الأهمية القصوى لوحدة الجاليات الفلسطينية في بلدان المهجر والاغتراب، وضرورة بذل كل الجهود وتذليل العقبات أمام وحدة الجاليات وتفعيل أطرها، وتطوير الخدمات والتدخلات المقدمة لها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافه الدكتور شعث في مكتبه وشاركت فيه قيادات الفصائل الوطنية وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لمناقشة استراتيجية العمل في دائرة شؤون المغتربين، وحضر اللقاء كل من بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، وقيس عبد الكريم نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، وعمر شحادة القيادي في الجبهة الشعبية، وواصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، وفيصل عرنكي ممثل جبهة التحرير العربية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزهير الوزير نائب مفوض الأقاليم الخارجية لحركة فتح،  والسفير حسين عبد الخالق.

وعرض شعث خلال اللقاء للجهود والاتصالات التي أجرتها الدائرة لتوحيد الجاليات، وشملت مختلف الأطر والهيئات والاتحادات. كما أن الدائرة أجرت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات الرسمية بهدف البحث في تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسات الوطنية للمغتربين وأبنائهم، بما يشمل الاستشارات الاقتصادية، والنواحي الثقافية والتعليمية والسياحية والكشفية وغيرها.

وأكد شعث في لقائه أن وحدة الجاليات ليست فقط ضرورية وملحّة، بل إنها ممكنة  وقابلة للتحقيق خلال فترة وجيزة، حال توفير عناصر هذه الوحدة وبنائها على أسس وطنية وديمقراطية تعددية.

وقال شعث: "ان اللقاء جرى في أجواء من المسؤولية العالية والحرص من جميع الفصائل على توحيد جهود الجاليات وقد جرى الاتفاق في نهاية اللقاء على تشكيل لجنة سياسية عليا تضم الجميع، لتطوير صيغ العلاقة مع الجاليات، والسعي لتوحيدها على مستوى كل بلد وكل قارّة وصولا إلى عقد مؤتمر عالمي موحد للجاليات الفلسطينية".

وأضاف: "إن الترجمة العملية لهذا التوجه ستفضي إلى تشكيل لجان تحضيرية موحدة ومتوافق عليها لعقد مؤتمرات الجاليات في كافة أماكن الاغتراب، معربا عن أمله بأن يشهد العام الحالي 2019 نقلة نوعية في أإوضاع الجاليات ودورها وتنظيمها".

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