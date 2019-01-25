عاجل

  • العمادي: المنحة سيتم تخصيصها للمشاريع الانسانية بالتعاون مع الامم المتحدة

  • العمادي: بعد ان ابلغتنا قيادة حماس عدم قبولها المنحة تم تخصيصها لمشاريع قطرية

  • العمادي: نتمنى توصيل المساعدات للعائلات الفقيرة

  • العمادي: يحق للشعب الفلسطيني توصيل معاناته من خلال الاحتجاج

  • العمادي: تم استغلال المنحة من بعض الاطراف "الهدوء مقابل الدولار

  • العمادي: هناك اطراف تستغل المنحة القطرية للاستغلال السياسي

  • مكتب المحقق مولر يؤكد اعتقال المستشار السابق لـترمب روجر ستون في فلوريدا

  • الميادين: القيادة الروسية منزعجة من وصول الوضع الداخلي الفلسطيني إلى هذا الحد من التعقيد

  • الميادين: جميع الفصائل ستشارك في الحوار الفلسطيني في موسكو بما فيها فتح وحماس

  • الميادين: موسكو ستستضيف في 13 و14 من الشهر المقبل حوارا فلسطينيا بمشاركة جميع الفصائل

مباشر | مؤتمر صحفي للسفير القطري محمد العمادي حول المنحة القطرية

شؤون فلسطينية

مختص بشؤون الأسرى: الهدوء في "عوفر" مرتبط بسلوك إدارة المعتقل

مختص بشؤون الأسرى: الهدوء في "عوفر" مرتبط بسلوك إدارة المعتقل
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الاسرى، و المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة أنه بعد استئناف الحوار بين ادارة سجن "عوفر" و الأسرى، تم الاتفاق مبدئياً على الغاء كل العقوبات بحق اسرى "عوفر"، و تقديم العلاج للمصابين و عودة الاوضاع لما قبل 20 يناير، و إزالة حالة التوتر التي طرأت في المعتقل.

و أشار فروانة في تصريح اذاعي مساء يوم الخميس الى أن الهدوء في سجن "عوفر" مرهون بسلوك ادارة المعتقل خلال الايام القادمة، معتبراً أن التزام الاحتلال و ادارة "عوفر" مرتبط بتفاعلنا غداً و خلال الأيام القادمة مع قضية الأسرى.

و قال: "اعتقد ان المجزرة لا يمكن معالجتها بيوم و يومين، و أن الاضرار المعنوية و الجسدية و النفسية كبيرة ع الاسرى، و أن اهداف الهجمة خطيرة عليهم".

و أوضح فروانة بأن الاتفاق يأتي بحل مؤقت لأزمة جذورها ما زالت قائمة ، داعياً الحركة الوطنية، و من يقفون خلفها ان يتداركوا الموقف، و يستشعروا الخطر، و ان يعتبروا ما سيحدث بعد حالة الهدوء مرحلة استراحة مقاتل، يتم فيها ترتيب الأوضاع و تقويمها و تصويبها بما يكفل وحدة الموقف داخل و خارج السجون، و ضمان عدم تكرار ما حدث في "عوفر" في سجون اخرى.

و لفت الى أن ما حدث في "عوفر" ليس بمعزل عما سبقه من احداث ، و قوانين و تشريعات و تحريضات اسرائيلية، مشيراً الى أن ما جرى يفرض علينا ان نقف بجدية امام ما حدث في "عوفر"، و عدم المرور عليه.

و رأى فروانة بأن الاتفاق انتصار بكل المقاييس للأسرى الذين تمكنوا من الدفاع عن كرامتهم و حقوقهم، ويضع حد لمعاناة الاسرى، إلا أنه عبر عن خشيته في ان يكون انتصار الاسرى امتصاص لغضب الاسرى و ردة الفعل الشعبية، داعياً للاستعداد للمرحلة القادمة.

و اكد ان قضية الاسرى ركن من اركان القضية الفلسطينية، و ان المساس بها هو مساس بالكفاح الفلسطيني على مدار العقود الماضية، و محذراً من سحب أي من الحقوق التي تحققت بتضحيات الشهداء و الاسرى على مدار السنوات الماضية.

 و أضاف قائلاً: "هي معركة الجميع ، و الجميع مطالب بالدفاع عن الأسرى، و دعمهم، و علينا ان ندرك الامور جيدا، لا سيما أن المرحلة القادمة خطيرة، و أن ما جرى في عوفر يُخشى ان يشكل مرحلة اكثر قسوة على الأسرى، و خصوصاً أن ادارة السجون اخذت قرارا بتصعيد الهجمات ضد الاسرى، و أن المعركة لم تنته بمجرد اتفاق".

و كانت  قيادة الحركة الأسيرة أعلنت مساء الخميس، إنها "توصلت لتفاهمات مع إدارة السجون الإسرائيلية، بما ينهي التوتر القائم في كافة السجون".

وأعلنت الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن قيادة الحركة الأسيرة توصلت لتفاهمات تتضمن حفظ الكرامة والحقوق والمكتسبات للأسرى في سجن عوفر العسكري.

وبدأت التوترات في أعقاب اقتحام قوات القمع "الإسرائيلية"، منذ تاريخ 20 كانون الثاني/ يناير معتقل "عوفر" الذي يضم (1200) أسير منهم قرابة مئة طفل.

ونتج عن تلك الاعتداءات إصابات بين صفوف الأسرى بلغ عددها نحو 150 أسيرًا، وكانت غالبيتها كسور وجروح جراء الضرب المبرح الذي تم بواسطة الهراوات، وإصابات بالرصاص المطاط، واختناق بالغاز.

أخبار ذات صلة

العمادي: تم التوافق على صرف المنحة القطرية عن طريق مشاريع انسانية

العمادي: تم التوافق على صرف المنحة القطرية عن طريق مشاريع انسانية

موسكو ستستضيف حواراً فلسطينياً بمشاركة جميع الفصائل

موسكو ستستضيف حواراً فلسطينياً بمشاركة جميع الفصائل

إصابة طفل من بلدة يطا بجروح خطيرة جراء دهسه من الاحتلال

إصابة طفل من بلدة يطا بجروح خطيرة جراء دهسه من الاحتلال

الاحتلال يزعم: إطلاق صواريخ تجريبية من غزة

الاحتلال يزعم: إطلاق صواريخ تجريبية من غزة

الشرطة تقبض على شخصين بتهمة التفحيط واقلاق الراحة العامة في رام الله

الشرطة تقبض على شخصين بتهمة التفحيط واقلاق الراحة العامة في رام الله

زملط: على بريطانيا الاعتراف بفلسطين وادارة ترامب فقدت أهليتها لعملية السلام

زملط: على بريطانيا الاعتراف بفلسطين وادارة ترامب فقدت أهليتها لعملية السلام

خلال لقاء شعث مع قادة الفصائل.. الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لشؤون المغتربين

خلال لقاء شعث مع قادة الفصائل.. الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لشؤون المغتربين

مزهر: الجبهة الشعبية سجلت موقفًا واضحًا وصريحًا بخصوص مال قطر مؤخرًا

مزهر: الجبهة الشعبية سجلت موقفًا واضحًا وصريحًا بخصوص مال قطر مؤخرًا

التعليقات

الدنيا حكايات

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

شؤون فلسطينية

إصابة طفل من بلدة يطا بجروح خطيرة جراء دهسه من الاحتلال

إصابة طفل من بلدة يطا بجروح خطيرة جراء دهسه من الاحتلال

الاحتلال يزعم: إطلاق صواريخ تجريبية من غزة

الاحتلال يزعم: إطلاق صواريخ تجريبية من غزة

الشرطة تقبض على شخصين بتهمة التفحيط واقلاق الراحة العامة في رام الله

الشرطة تقبض على شخصين بتهمة التفحيط واقلاق الراحة العامة في رام الله

زملط: على بريطانيا الاعتراف بفلسطين وادارة ترامب فقدت أهليتها لعملية السلام

زملط: على بريطانيا الاعتراف بفلسطين وادارة ترامب فقدت أهليتها لعملية السلام

خلال لقاء شعث مع قادة الفصائل.. الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لشؤون المغتربين

خلال لقاء شعث مع قادة الفصائل.. الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لشؤون المغتربين

مختص بشؤون الأسرى: الهدوء في &#34;عوفر&#34; مرتبط بسلوك إدارة المعتقل

مختص بشؤون الأسرى: الهدوء في "عوفر" مرتبط بسلوك إدارة المعتقل

فتح: إسرائيل أكبر كيان ديكتاتوري وقرار البرلمان الايرلندي محل ترحيب وتقدير

فتح: إسرائيل أكبر كيان ديكتاتوري وقرار البرلمان الايرلندي محل ترحيب وتقدير

حلس: المصالحة ستأتي أجلاً أم عاجلاً وكل يوم تأخير هناك ثمن يدفع

حلس: المصالحة ستأتي أجلاً أم عاجلاً وكل يوم تأخير هناك ثمن يدفع

منوعات

شاهد: كيف تغيرت ملامح غادة عادل وكريم عبد العزيز خلال 15 عاما؟

شاهد: كيف تغيرت ملامح غادة عادل وكريم عبد العزيز خلال 15 عاما؟

إحساسها كسر حاجز اللغة.. تركيّة تغنّي لـ &#34;إليسا &#34;

إحساسها كسر حاجز اللغة.. تركيّة تغنّي لـ "إليسا "

طلب الزواج من ياسمين صبري.. فنان كويتي يهين إحدى مُتابعاته بألفاظ خارجة

طلب الزواج من ياسمين صبري.. فنان كويتي يهين إحدى مُتابعاته بألفاظ خارجة

إحالة فاشنيستا كويتية للتحقيق.. وثّقت انهيار ابنها ببرودة أعصاب

إحالة فاشنيستا كويتية للتحقيق.. وثّقت انهيار ابنها ببرودة أعصاب

&#34;مجنونة&#34;.. ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

"مجنونة".. ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

فيفي عبده بملابس قصيرة وعارية.. والجمهور: &#34;تلوث بصري&#34;

فيفي عبده بملابس قصيرة وعارية.. والجمهور: "تلوث بصري"

زوج آيتن عامر يُحرجها على الهواء.. وترد: &#34;بلاش فضايح&#34;

زوج آيتن عامر يُحرجها على الهواء.. وترد: "بلاش فضايح"

بعد تسريب صورة من زفافها.. ريهام حجاج &#34;للستات الفاضية&#34;: &#34;مافيش راجل بيتسرق&#34;

بعد تسريب صورة من زفافها.. ريهام حجاج "للستات الفاضية": "مافيش راجل بيتسرق"

ورم جديد في يد إليسا.. ومعلومة صادمة عن والدها

ورم جديد في يد إليسا.. ومعلومة صادمة عن والدها

أحدث ظهور لشيري عادل مع زوجها الداعية معز مسعود.. رومانسية بتعليق غريب

أحدث ظهور لشيري عادل مع زوجها الداعية معز مسعود.. رومانسية بتعليق غريب

عربي

منظمة العفو الدولية: مصر &#34;أخطر&#34; من أي وقت مضى

منظمة العفو الدولية: مصر "أخطر" من أي وقت مضى

قائد &#34;وحدات حماية الشعب&#34;: موقف الحكومة السورية إيجابي والمفاوضات قريبا

قائد "وحدات حماية الشعب": موقف الحكومة السورية إيجابي والمفاوضات قريبا

&#34;واشنطن بوست&#34; تنشر صور لأقمار اصطناعية يرجح أنها لمنشأة سعودية للصواريخ الباليستية

"واشنطن بوست" تنشر صور لأقمار اصطناعية يرجح أنها لمنشأة سعودية للصواريخ الباليستية

الحريري يهدد بالتخلي عن التكليف إذا لم تتشكل الحكومة

الحريري يهدد بالتخلي عن التكليف إذا لم تتشكل الحكومة