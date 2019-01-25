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فتح: إسرائيل أكبر كيان ديكتاتوري وقرار البرلمان الايرلندي محل ترحيب وتقدير

فتح: إسرائيل أكبر كيان ديكتاتوري وقرار البرلمان الايرلندي محل ترحيب وتقدير
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت حركة فتح أن قرار البرلمان الايرلندي مقاطعة بضائع المستوطنات محل ترحيب وتقدير من الشعب الفلسطيني وقيادته، وأن هذا القرار هو مطابق تماما للقيم والاخلاق والقانون الدولي، وأن المستعمرات الاستيطانية الكولونيالية هي جريمة بحد ذاتها ، وانتهاك صارخ لابسط حقوق الانسان، وأن كل ما ينتج عنها هو غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي ، أن الكيان الاسرائيلي هو كيان ديكتاتوري بامتياز، وأن استدعاءهم لسفير ايرلندا في تل ابيب وتوبيخه تحت حجة " اسرائيل الدولة الوحيدة الديمقراطية في الشرق الاوسط " هو كلام محل سخرية ، لأن الحقيقة أن من يحتل دولة فلسطين ويرتكب كل الجرائم بحق الانسانية، وبحق المقدسات ، ويقتل ويعتقل ويهدم ويصادر، لا يمكن أن يكون قارئا او مقتنعا يوما بالديمقراطية، وانما هو استنساخ تام لأنظمة الفصل العنصري، ولنظام الفاشية الذي يقتل على الهوية، فعن أي ديمقراطية تتحدث إسرائيل؟

ودعت حركة فتح دول العالم الى حذو ايرلندا في مقاطعة بضائع المستعمرات الاسرائيليه والاعتراف بدولة فلسطين.

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