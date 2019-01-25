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محكمة تركية تأمر بالإفراج عن نائبة كردية مضربة عن الطعام

محكمة تركية تأمر بالإفراج عن نائبة كردية مضربة عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
أمرت محكمة تركية الجمعة بالإفراج المشروط عن النائبة من "حزب الشعوب الديموقراطي" المؤيد للأكراد ليلى غوفين التي تدهورت صحتها بدرجة كبيرة إثر إضرابها عن الطعام منذ 11 أسبوعا.

وستبقى غوفين (55 عاما)، التي بدأت إضرابها عن الطعام في 8 تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجا على ظروف سجن زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، تحت رقابة السلطات بناء على أوامر المحكمة في مدينة دياربكر الواقعة في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية.

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