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قائد "وحدات حماية الشعب": موقف الحكومة السورية إيجابي والمفاوضات قريبا

قائد "وحدات حماية الشعب": موقف الحكومة السورية إيجابي والمفاوضات قريبا
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر قائد "وحدات حماية الشعب" الكردية، سيبان حمو، أن المفاوضات مع الحكومة السورية حول مستقبل المنطقة الشمالية الغربية ستبدأ في الأيام المقبلة بعد رد فعل "إيجابي" من دمشق.

وقال حمو في حديث لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس: "هناك محاولات لإجراء مفاوضات... موقف الحكومة السورية كان إيجابيا... نعتقد أن تبدأ مفاوضاتنا  في الأيام المقبلة".

وذكر حمو أن الطرف الكردي سلم دمشق، خلال اجتماعاته الأخيرة مع الروس، الذين يلعبون دور الوساطة في الاتصالات بين الجانبين، مقترحات حول تسوية القضية تنص على حماية حقوق الأكراد والأقليات، ومنها التعليم والإدارة الذاتية في المناطق الواسعة التي تسيطر عليها "وحدات حماية الشعب" شمال وشرق البلاد وفق ما أورده "موقع روسيا اليوم"

ومن جهة أخرى، انتقد حمو في تصريحاته قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب قواته من سوريا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت مستعجلة للغاية وكان يجب عدم اتخاذها في ظل استمرار محاربة مسلحي "تنظيم الدولة".

وأشار قائد "وحدات حماية الشعب" إلى أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، تحدث، خلال لقائه الأخير، عن إرضاء تركيا وحماية شمال سوريا في آن واحد.

وتجددت محاولات الحوار بين الأكراد ودمشق في أعقاب قرار سحب ترامب قوات بلاده من المناطق الشمالية الشرقية التي تسيطر عليها "وحدات حماية الشعب"، والذي جاء وسط استعدادات تركية لشن عملية عسكرية واسعة ستكون الـ3 لها في سوريا وتستهدف التشكيلات المسلحة الكردية في هذه الأراضي.

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