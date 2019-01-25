حماس: لن نسمح بأي فيتو من فتح على الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة حماس ، يوم الجمعة 25 يناير 2019، أنها تتحدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، بإعلانه موعدًا للانتخابات العامة.وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري عبر (تويتر): "لن نسمح بأي فيتو من فتح على اجراء انتخابات المجلس الوطني والرئاسة، وعليها أن تدرك أن الديموقراطية لاتتجزأ، وأن الانتقائية لعبة مكشوفة ولاتنطلي على أحد.وأضاف: نتحدى الرئيس محمود عباس اعلان موعد للانتخابات الشاملة".