الحريري يهدد بالتخلي عن التكليف إذا لم تتشكل الحكومة

قالت مصادر في لبنان، إن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، أكد أنه سيحسم موقفه من تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الجمعة، أن الحريري زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في بيروت، وترك انطباعين، إما تشكيل الحكومة سريعاً، وإما الاعتذار عن التكليف بتشكيلها.

ونقل مصدر للصحيفة عن الحريري "إما حكومة قبل السبت المقبل، ربما المقصود قبل نهاية الشهر، وإما المغادرة".

رام الله - دنيا الوطن