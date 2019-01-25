الكشف عن الالية الجديدة التي قدمها السفير العمادي لصرف منح 100 دولار للعائلات الفقيرة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الاسرائيلية صباح اليوم عن
الآلية الجديدة التي اقترحها السفير القطري العمادي بدلاً من صرف 100 دولار ل 50.000 عائلة فقيرة (5 ملايين دولار) - شراء احتياجات ومواد غذائية لتوزيعها على تلك الأسر الفقيرة "كابونات" وليس التحويل المصرفي.
ووفقا لصحيفة يدعوت أحرنوت فإن هذه الآلية رفضتها حماس.
كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الاسرائيلية صباح اليوم عن
الآلية الجديدة التي اقترحها السفير القطري العمادي بدلاً من صرف 100 دولار ل 50.000 عائلة فقيرة (5 ملايين دولار) - شراء احتياجات ومواد غذائية لتوزيعها على تلك الأسر الفقيرة "كابونات" وليس التحويل المصرفي.
ووفقا لصحيفة يدعوت أحرنوت فإن هذه الآلية رفضتها حماس.
وكانت حماس أبلغت السفير القطري، محمد العمادي أنها غير مستعدة لخوض لعبة في قضية المال في غزة، لافتةً إلى أن الحركة طلبت من العمادي تحديد موعد ثابت ومتفق عليه لإدخال الأموال وبدون تأجيل.
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