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دولي

هذه الدولة العربية التي سيزورها نتنياهو قبل الانتخابات بأسبوع

هذه الدولة العربية التي سيزورها نتنياهو قبل الانتخابات بأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
 أفادت القناة الاسرائيلية الثانية ، صباح يوم الجمعة، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يخطط لزيارة دبلوماسية إلى دولة عربية.

وذكر أن نتنياهو يخطط لزيارة دبلوماسية إلى المملكة المغربية، متوقعا أن تتم الزيارة قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية المبكرة.

ونقل التلفزيون عن تقرير مغربي أنه لم يرد أي رد رسمي من المملكة المغربية بعد.

ووفقا لما نقله الاعلام الاسرائيلي، فإن هناك اتصالات لزيارة نتنياهو إلى العاصمة المغربية، حيث أن رئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، على اتصال بالسلطات في المغرب، بمساعدة الأميركيين من أجل ترتيب حدوث هذه الزيارة.

ووفقا للمصدر ذاته، يناقش الطرفان زيارة محتملة لنتنياهو إلى الرباط، العاصمة المغربية مباشرة بعد زيارة البابا إلى البلاد في 30 آذار/مارس. وإذا كان التقرير صحيحا، فسيكون موعد الزيارة قبل أسبوع واحد من الانتخابات في إسرائيل.

وأضاف، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس بحاجة الآن إلى دعم أميركي أقوى بسبب التعقيدات التي شهدتها مؤخرا الصحراء الغربية، المستمرة لأكثر من 40 عاما بينها والجزائر. ولم ترد المغرب على هذه التقارير.

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