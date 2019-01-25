الاحتلال يعتزم استدعاء السفير الإيرلندي لتوبيخه!



وأوضح جندلمان أن هذا التوبيخ يعزى للتعبير عن غضب الاحتلال من تقديم مشروع قانون للبرلمان الإيرلندي، يجرم "يوسم" بيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في إيرلندا.



ونشر على حسابه بـ"تلغرام" أنه "وردا على مشروع القانون الذي يجرم بيع منتجات صنعت بالمستوطنات في إيرلندا سيتم اليوم استدعاء السفير الإيرلندي لمقر وزارة الخارجية بالقدس للقاء توبيخي".



وأضاف: "إسرائيل تعبر عن غضبها على مشروع القانون الذي قدم ضدها في البرلمان الإيرلندي، والذي يدل على نفاق ومعاداة للسامية".





رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس حكومة الاحتلال "عوفير جندلمان" الجمعة، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعتزم استدعاء السفير الإيرلندي للقاء توبيخي.