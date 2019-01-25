جيش الاحتلال يزعم اعتقال شابين اجتازا السياج العنصري جنوب غزة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة، إنّ قواته اعتقلت شابين اجتازا السياج العنصري جنوب قطاع غزة.وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنّ رصدت قوات الجيش خلال الليل فلسطينيين اثنين عبروا السياج من جنوب قطاع غزة، تم اعتقالهم وتحويلهم للتحقيق ولم يتم ضبط أي أسلحة بحوزتهم.