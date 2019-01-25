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شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يزعم اعتقال شابين اجتازا السياج العنصري جنوب غزة

جيش الاحتلال يزعم اعتقال شابين اجتازا السياج العنصري جنوب غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة، إنّ قواته اعتقلت شابين اجتازا السياج العنصري جنوب قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنّ رصدت قوات الجيش خلال الليل فلسطينيين اثنين عبروا السياج من جنوب قطاع غزة، تم اعتقالهم وتحويلهم للتحقيق ولم يتم ضبط أي أسلحة بحوزتهم.

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