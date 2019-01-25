اليوم.. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد حمدان العارضة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة الشؤون المدنية أن سلطات الاحتلال ستسلم جثمان الشهيد حمدان العارضة (60 عامًا) من بلدة عرابة جنوب غرب جنين المحتجز منذ أكثر من أربعين يومًا، اليوم الجمعة.وكان المواطن حمدان العارضة، استشهد جراء إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال قرب مدخل البيرة الشمالي، الشهر الماضي.