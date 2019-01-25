عريقات: السلطة لم ولن تكلف أي جهة كانت بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني

وذكر أنه "يجب ألا تعطى حماس الحق في الفيتو على المشروع الفِلَسطيني", مضيفاً "إذا أردنا الاحتفاظ بالمشروع الوطني والتصدي لـ صفقة القرن واسقاطها فلا بدّ من العودة الى إرادة الشعب بانتخابات القائمة النسبية مئة في المئة".





وشدد عريقات على أن "المفاوضات هي من شأن دولة فلسطين"، موضحا أن "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".



وأشار عريقات خلال حديثه لقناة الميادين الليلة، إلى أن "القضية الفلسطينية هي قضية عربية إسلامية مسيحية بامتياز".



وقال : "نحن ندرك مصالح الدول العربية وأشقاءنا العرب خاصة في الأردن وفي مصر، الحدود حدودهم، والأمن أمنهم، ووالقدس قدسهم واللاجئ لاجئهم ولكن المفاوضات هي من شأن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".



وأضاف : " فتح تنزل قائمتها والجبهة الشعبية أيضاً ومن يريد المشاركة فليشارك ومن لا يريد لا يشارك", مشدداً "لكن نشرك ممثلي محافظة أريحا ومحافظة الخليل ومحافظة نابلس ومحافظة القدس وأيضا محافظة غزة وننتخب في الضفة والقدس".



