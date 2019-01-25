الغزيون يستعدون لجمعة "جريمة الحصار مؤامرة لن تمر"

رام الله - دنيا الوطنيستعد المواطنون في قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ44 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار على حدود غزة، والتي تحمل شعار (جريمة الحصار مؤامرة لن تمر).وودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة في فعاليات جمعة (جريمة الحصار مؤامرة لن تمر)؛ لتوجيه رسائل قوية بأننا لا يمكن أن نقبل باستمرار هذا الحصار الظالم، أو أن نقبل بسياسة تجويع شعبنا