ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في السودان

رام الله - دنيا الوطنقال متحدث باسم لجنة تحقيق شكلتها الحكومة السودانية، الخميس، إن عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ انطلاق الاحتجاجات في السودان في كانون الاول/ديسمبر الماضي، ارتفع إلى 29 قتيلا.وأوضح عامر محمد إبراهيم أن شابا في الـ 24 من عمره، توفي متأثرا بجروح أصيب بها في احتجاجات، الخميس، حسب ما ذكرت وكالة (رويترز).وكانت العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية، قد شهدت احتجاجات حاشدة الخميس، إثر دعوات لمظاهرات احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية.كما خرجت تظاهرات في عدة مناطق من مدينة أم درمان، ومدينة القضارف شرقي البلاد، حيث تجمع مئات المحتجين في منطقة السوق الرئيسية.