الكشف عن شرط حماس لاستلام المنحة القطرية من العمادي

رام الله - دنيا الوطن

كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، عن شرط حركة حماس لقبول المنحة القطرية، التي أعلنت عن رفض استلامها عصر اليوم الخميس.





وقالت القناة، إن حماس أبلغت السفير القطري، محمد العمادي أنها غير مستعدة لخوض لعبة في قضية المال في غزة، لافتةً إلى أن الحركة طلبت من العمادي تحديد موعد ثابت ومتفق عليه لإدخال الأموال وبدون تأجيل.



وأضافت القناة، أن حماس أكدت للسفير العمادي أنها غير مستعدة لأن تكون الأموال رهينة من قبل إسرائيل يتم إدخالها بعض الأحيان أو رفضها.وأشارت إلى أن حماس أبلغت العمادي بأنه إذا تم الاتفاق على موعد إدخال المبلغ في اليوم الأول من الشهر فيجب إدخاله في اليوم الأول من الشهر تماماً.وأوضحت القناة، أنه من المتوقع أن يجري السفير القطري محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين اليوم من أجل التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل مع حماس.