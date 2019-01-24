البطش للاحتلال: تلفازكم لا يحدد أجندتنا الجهادية وقرار التصعيد مسؤوليتنا

رام الله - دنيا الوطن

رد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، على اتهامات الاحتلال الإسرائيلي بسعي حركته للتصعيد في قطاع غزة.





قال البطش، وفق ما أوردت مواقع تابعة للحركة، إن الجهاد الإسلامي يعرف ما عليه أن يفعله لخدمة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.





وأضاف البطش: "لا يحدد للحركة تلفاز العدو أو محلليه أجندتنا الجهادية المقاومة، وقرار التصعيد والرد على العدو هي مسئولية الحركة وقادتها، التي تراعي مصالح شعبنا والحفاظ على حقوقه".

