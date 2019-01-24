ترامب مُتهم بتدبير إنقلاب فنزويلا ومادورو يغلق سفارة بلاده بأمريكا

وقال الوزير إن الدول التي تعترف بخوان غوايدو رئيساً للبلاد، تتبع "تعليمات سيدها" الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الاعتراف بالرئيس الجديد للبرلمان الفنزويلي المعارض، سببا لتسليم أصول المعارضة المجمدة في الولايات المتحدة، ساندلاع حرب أهلية في البلاد.



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، إن بلاده ستغلق سفارتها وجميع قنصلياتها في الولايات المتحدة، وذلك غداة قطعه العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن رداً على اعترافها بزعيم المعارضة رئيساً انتقالياً.وأعلن مادورو، في خطاب قبوله دعوة المكسيك وأوروغواي للحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا من أجل حل الأزمة السياسية التي تعصف بالدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.من جانبه اتهم وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوقوف وراء الانقلاب في البلاد.وكان وزير دفاع فنزويلا، فلاديمير بادرينو، أكد حدوث انقلاب في البلاد ضد الرئيس، نيكولاس مادورو. وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "أؤكد حدوث انقلاب ضد الهياكل المؤسساتية والديمقراطية والرئيس الشرعي، نيكولاس مادورو".وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت، في وقت سابق، بالرئيس الجديد للبرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، رئيسا للبلاد بدلا من نيكولاس مادورو. ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو، مادورو بتسليم السلطة إلى غوايدو.في حين أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، يوم أمس الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.