الإعلام الإسرائيلي يُهاجم الجهاد الإسلامي ويتهم إيران بتحريضه على إطلاق الصواريخ

رام الله - دنيا الوطن

هاجم الإعلام الإسرائيلي، مساء الخميس، حركة الجهاد الإسلامي، حيث شن حملة تحريض ضدها في ظل التوتر الأمني الذي يشهده قطاع غزة.







وقال الإعلام الإسرائيلي، يعقوب شلومي‏، إنه إذا أطلقت حركتا حماس والجهاد الإسلامى صواريخ على إسرائيل فعليهما تلقّي القرارات بتدمير العدو بأكمله، لأن إسرائيل ستُدمر جميع المرافق في قطاع غزة رداً على ذلك.





من ناحيتها، قالت القناة الثانية الاسرائيلية، إن نشر القبة الحديدية في جميع أنحاء إسرائيل جاء بسبب الضغط الإيراني على حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق صواريخ، وبسبب التوترات على الحدود السورية والغزّيّة.







من ناحيته، قال موقع (حدشوت 24)، إنه يجري في هذه الساعات تقييماً للأوضاع لشعبة غزة عقب الوضع الأمني مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي.





وأضاف الموقع: "هناك نوايا لحركة الجهاد الإسلامي بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل".

