شؤون فلسطينية

طالبان فلسطينيان يحصلان على المركز الأول في برنامج الأكاديمية العربية للإبتكار بقطر

طالبان فلسطينيان يحصلان على المركز الأول في برنامج الأكاديمية العربية للإبتكار بقطر
رام الله - دنيا الوطن
حصل الطالب بشار شاور من كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب في جامعة بوليتكنك فلسطين والطالبة يافا عبد الرحيم من كلية إدارة الأعمال في جامعة بيرزيت على المركز الأول في مسابقة الأكاديمية العربية للابتكار والتي أقيمت في الدوحة في دولة قطر لإبتكارهم تطبيق Salamat- E، وهو تطبيق هاتفي للمسافرين يساعد على نشر المعرفة الصحية والوقاية من الامراض المعدية خلال السفر والاحتفاظ بملف صحي لكل مستخدم، فيستطيع المُسافر الحصول على المعلومات اللازمة عن الوقاية من الامراض واللقاحات التي يحتاجها عند السفر لبلد مُعينة.

تم تأهيل المشروع من بين أكثر من 30 مشروع مشارك في المسابقة وأكثر من 165 طالب وطالبة من 30 دولة، حيث تم تقديم الإرشادات من شبكة من المرشدين العالمين والمُختصين في دعم وتطوير الأفكار الناشئة.

حيث قامت الحديقة التكنولوجية وللمرة الثانية على التوالي بالمساهمة في تشبيك وتوفير الفرصة للشباب الفلسطيني الريادي للمشاركة في برنامج الأكاديمية العربية للابتكار، الذي عقد في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا - الدوحة - قطر وامتد على مدار ثلاث اسابيع من 31 كانون الأول 2018 وحتى 15 كانون الثاني 2019.

وكان ذلك بالتعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا QSTP وهي عضو قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، بالشراكة مع الأكاديمية الأوروبية للابتكار.

استقبلت الأكاديمية العربية للابتكار أكثر من أربعين متقدم فلسطيني من خلال الحديقة التكنولوجية كما وقامت الحديقة التكنولوجية بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الفرصة للطلاب الفلسطينيين، حيث تم تأهيل ثمانـية منهم من مُختلف جامعات الوطن شاركوا بستة فرق مُختلفة، ليحصل فريق تطبيق Salamat_E المكون من 5 أفراد مُتعددي الجنسيات على المركز الأول . كما صُنف مشروع "Stone EF" لصاحبته المهندسة عرين ناصر الدين من جامعة بوليتكنك فلسطين من أفضل المشاريع المُشاركة لدعمه للبيئة والتقليل من تلوث المياه. يهدف المشروع لاستخدام مخلفات المواد الصلبة لإعادة تصنيعها لتحويلها الى حجر بناء قليل التكلفة نظراً لارتفاع الطلب على الحجر الطبيعي الذي قد لا يكون متوفر خلال السنوات القادمة.

ركز برنامج الأكاديمية العربية على عدة مفاهيم تكنولوجية مثل تطبيقات الهواتف الذكية التي تسعى لتسهيل حياة الفرد سواء كانت في مجال الصحة، إدارة النفايات، العمليات اللوجستية وغيرها. بالإضافة الى تكنولوجيا وانترنت الأشياء وبرامج الأعمال. 

كما وعمل على تشجيع تحويل أفكار الطلبة الابداعية إلى مشاريع فعلية يتم تطبيقها بعد دراسة وتطوير نموذج العمل التجاري الخاص بهم.

والجدير بالذكر أنّ الأكاديمية العربية للابتكار Arab Innovation Academy هي المبادرة الأولى من نوعها في العالم العربي التي تجمع طلاب من مُختلف المناطق العربية. 

فقد قدّم البرنامج فرصة للمُشاركين تتيح لهم إمكانية التعلم من تجارب فعلية للتعرف على كيفية تأسيس شركاتهم الناشئة في ثلاثة أسابيع. 

حيث أنّ البرنامج يسعى إلى زيادة الوعي حول ريادة الأعمال التكنولوجية، وتحفيز عملية إنشاء مشاريع تجارية جديدة وتدريب أكبر عدد من المواهب الشابة لإطلاق منتجات وخدمات تكنولوجية جديدة تكون ذات فائدة للسوق المحلية والإقليمية. 

كما وساعد البرنامج المُشاركين على الاستفادة من شبكة من المدربين العربيين والعالميين والمُختصين في دعم وتطوير أفكارهم ومشاريعهم الناشئة.





أخبار ذات صلة

الشاعر يدعو المنظمات الدولية والحقوقية للضغط على الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى

الشاعر يدعو المنظمات الدولية والحقوقية للضغط على الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى

الشاباك الإسرائيلي: قتل الفلسطينية عائشة الرابي إرهاب يهودي

الشاباك الإسرائيلي: قتل الفلسطينية عائشة الرابي إرهاب يهودي

منظمة التحرير تطالب دول العالم بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها بالقدس

منظمة التحرير تطالب دول العالم بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها بالقدس

مهاجماً قيادات منظمة التحرير.. عمرو: مقترح استبدال الحكومة كالمستجير من الرمضاء بالنار

مهاجماً قيادات منظمة التحرير.. عمرو: مقترح استبدال الحكومة كالمستجير من الرمضاء بالنار

البرغوثي: اقرار البرلمان الايرلندي لقانون مقاطعة بضائع المستوطنات انتصار لحركة المقاطعة

البرغوثي: اقرار البرلمان الايرلندي لقانون مقاطعة بضائع المستوطنات انتصار لحركة المقاطعة

حماس تنظم مسيرة حاشدة بغزة نصرة للأسرى

حماس تنظم مسيرة حاشدة بغزة نصرة للأسرى

الاحتلال يُوجه رسالة تحذيرية لسكان قطاع غزة.. هذا مفادها

الاحتلال يُوجه رسالة تحذيرية لسكان قطاع غزة.. هذا مفادها

الأسرى يتوصلون لتفاهمات مع إدارة السجون بما يُنهي التوتر بسجن (عوفر)

الأسرى يتوصلون لتفاهمات مع إدارة السجون بما يُنهي التوتر بسجن (عوفر)

التعليقات

الدنيا حكايات

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

شؤون فلسطينية

الشاعر يدعو المنظمات الدولية والحقوقية للضغط على الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى

الشاعر يدعو المنظمات الدولية والحقوقية للضغط على الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى

منظمة التحرير تطالب دول العالم بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها بالقدس

منظمة التحرير تطالب دول العالم بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها بالقدس

البرغوثي: اقرار البرلمان الايرلندي لقانون مقاطعة بضائع المستوطنات انتصار لحركة المقاطعة

البرغوثي: اقرار البرلمان الايرلندي لقانون مقاطعة بضائع المستوطنات انتصار لحركة المقاطعة

طالبان فلسطينيان يحصلان على المركز الأول في برنامج الأكاديمية العربية للإبتكار بقطر

طالبان فلسطينيان يحصلان على المركز الأول في برنامج الأكاديمية العربية للإبتكار بقطر

حماس تنظم مسيرة حاشدة بغزة نصرة للأسرى

حماس تنظم مسيرة حاشدة بغزة نصرة للأسرى

أبو دياك يبحث مع خبراء دوليين تعزيز التعاون بمجال مكافحة الاتجار بالبشر

أبو دياك يبحث مع خبراء دوليين تعزيز التعاون بمجال مكافحة الاتجار بالبشر

عشراوي تُطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات ملموسة لضمان إجراءت الانتخابات البرلمانية الفلسطينية

عشراوي تُطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات ملموسة لضمان إجراءت الانتخابات البرلمانية الفلسطينية

محافظ خانيونس: لن نسمح بتحويل قضيتنا الفلسطينية إلى مساعدات إنسانية

محافظ خانيونس: لن نسمح بتحويل قضيتنا الفلسطينية إلى مساعدات إنسانية

منوعات

شاهد: كيف تغيرت ملامح غادة عادل وكريم عبد العزيز خلال 15 عاما؟

شاهد: كيف تغيرت ملامح غادة عادل وكريم عبد العزيز خلال 15 عاما؟

إحساسها كسر حاجز اللغة.. تركيّة تغنّي لـ &#34;إليسا &#34;

إحساسها كسر حاجز اللغة.. تركيّة تغنّي لـ "إليسا "

طلب الزواج من ياسمين صبري.. فنان كويتي يهين إحدى مُتابعاته بألفاظ خارجة

طلب الزواج من ياسمين صبري.. فنان كويتي يهين إحدى مُتابعاته بألفاظ خارجة

إحالة فاشنيستا كويتية للتحقيق.. وثّقت انهيار ابنها ببرودة أعصاب

إحالة فاشنيستا كويتية للتحقيق.. وثّقت انهيار ابنها ببرودة أعصاب

&#34;مجنونة&#34;.. ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

"مجنونة".. ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

فيفي عبده بملابس قصيرة وعارية.. والجمهور: &#34;تلوث بصري&#34;

فيفي عبده بملابس قصيرة وعارية.. والجمهور: "تلوث بصري"

زوج آيتن عامر يُحرجها على الهواء.. وترد: &#34;بلاش فضايح&#34;

زوج آيتن عامر يُحرجها على الهواء.. وترد: "بلاش فضايح"

بعد تسريب صورة من زفافها.. ريهام حجاج &#34;للستات الفاضية&#34;: &#34;مافيش راجل بيتسرق&#34;

بعد تسريب صورة من زفافها.. ريهام حجاج "للستات الفاضية": "مافيش راجل بيتسرق"

ورم جديد في يد إليسا.. ومعلومة صادمة عن والدها

ورم جديد في يد إليسا.. ومعلومة صادمة عن والدها

أحدث ظهور لشيري عادل مع زوجها الداعية معز مسعود.. رومانسية بتعليق غريب

أحدث ظهور لشيري عادل مع زوجها الداعية معز مسعود.. رومانسية بتعليق غريب

عربي

لا بوادر لحل الأزمة.. قطر تدعو دول المُقاطعة لإقامة علاقات مع إيران

لا بوادر لحل الأزمة.. قطر تدعو دول المُقاطعة لإقامة علاقات مع إيران

الرئيس الإسرائيلي: لا نريد حرباً مع لبنان ونشاط حزب الله سيجُرنا للتصعيد

الرئيس الإسرائيلي: لا نريد حرباً مع لبنان ونشاط حزب الله سيجُرنا للتصعيد

خلال زيارته لجناح المملكة.. شيخ الازهر يؤكد على عمق العلاقات السعودية المصرية

خلال زيارته لجناح المملكة.. شيخ الازهر يؤكد على عمق العلاقات السعودية المصرية

أوراق ثبوتية لأرملة القذافي

أوراق ثبوتية لأرملة القذافي