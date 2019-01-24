طالبان فلسطينيان يحصلان على المركز الأول في برنامج الأكاديمية العربية للإبتكار بقطر

وكان ذلك بالتعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا QSTP وهي عضو قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، بالشراكة مع الأكاديمية الأوروبية للابتكار.



استقبلت الأكاديمية العربية للابتكار أكثر من أربعين متقدم فلسطيني من خلال الحديقة التكنولوجية كما وقامت الحديقة التكنولوجية بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الفرصة للطلاب الفلسطينيين، حيث تم تأهيل ثمانـية منهم من مُختلف جامعات الوطن شاركوا بستة فرق مُختلفة، ليحصل فريق تطبيق Salamat_E المكون من 5 أفراد مُتعددي الجنسيات على المركز الأول . كما صُنف مشروع "Stone EF" لصاحبته المهندسة عرين ناصر الدين من جامعة بوليتكنك فلسطين من أفضل المشاريع المُشاركة لدعمه للبيئة والتقليل من تلوث المياه. يهدف المشروع لاستخدام مخلفات المواد الصلبة لإعادة تصنيعها لتحويلها الى حجر بناء قليل التكلفة نظراً لارتفاع الطلب على الحجر الطبيعي الذي قد لا يكون متوفر خلال السنوات القادمة.



ركز برنامج الأكاديمية العربية على عدة مفاهيم تكنولوجية مثل تطبيقات الهواتف الذكية التي تسعى لتسهيل حياة الفرد سواء كانت في مجال الصحة، إدارة النفايات، العمليات اللوجستية وغيرها. بالإضافة الى تكنولوجيا وانترنت الأشياء وبرامج الأعمال.





كما وعمل على تشجيع تحويل أفكار الطلبة الابداعية إلى مشاريع فعلية يتم تطبيقها بعد دراسة وتطوير نموذج العمل التجاري الخاص بهم.



والجدير بالذكر أنّ الأكاديمية العربية للابتكار Arab Innovation Academy هي المبادرة الأولى من نوعها في العالم العربي التي تجمع طلاب من مُختلف المناطق العربية.





فقد قدّم البرنامج فرصة للمُشاركين تتيح لهم إمكانية التعلم من تجارب فعلية للتعرف على كيفية تأسيس شركاتهم الناشئة في ثلاثة أسابيع.





حيث أنّ البرنامج يسعى إلى زيادة الوعي حول ريادة الأعمال التكنولوجية، وتحفيز عملية إنشاء مشاريع تجارية جديدة وتدريب أكبر عدد من المواهب الشابة لإطلاق منتجات وخدمات تكنولوجية جديدة تكون ذات فائدة للسوق المحلية والإقليمية.





كما وساعد البرنامج المُشاركين على الاستفادة من شبكة من المدربين العربيين والعالميين والمُختصين في دعم وتطوير أفكارهم ومشاريعهم الناشئة.

















رام الله - دنيا الوطنحصل الطالب بشار شاور من كلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب في جامعة بوليتكنك فلسطين والطالبة يافا عبد الرحيم من كلية إدارة الأعمال في جامعة بيرزيت على المركز الأول في مسابقة الأكاديمية العربية للابتكار والتي أقيمت في الدوحة في دولة قطر لإبتكارهم تطبيق Salamat- E، وهو تطبيق هاتفي للمسافرين يساعد على نشر المعرفة الصحية والوقاية من الامراض المعدية خلال السفر والاحتفاظ بملف صحي لكل مستخدم، فيستطيع المُسافر الحصول على المعلومات اللازمة عن الوقاية من الامراض واللقاحات التي يحتاجها عند السفر لبلد مُعينة.تم تأهيل المشروع من بين أكثر من 30 مشروع مشارك في المسابقة وأكثر من 165 طالب وطالبة من 30 دولة، حيث تم تقديم الإرشادات من شبكة من المرشدين العالمين والمُختصين في دعم وتطوير الأفكار الناشئة.حيث قامت الحديقة التكنولوجية وللمرة الثانية على التوالي بالمساهمة في تشبيك وتوفير الفرصة للشباب الفلسطيني الريادي للمشاركة في برنامج الأكاديمية العربية للابتكار، الذي عقد في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا - الدوحة - قطر وامتد على مدار ثلاث اسابيع من 31 كانون الأول 2018 وحتى 15 كانون الثاني 2019.