حماس تنظم مسيرة حاشدة بغزة نصرة للأسرى

رام الله - دنيا الوطننظمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء الخميس، مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة غزة دعمًا للأسرى في سجون الاحتلال ونصرة لقضيتهم.ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أنحاء مختلفة من المدينة عقب صلاة العشاء، لافتات دعمًا للأسرى ونصرة لقضيتهم، وسط هتافات غاضبة منددة باعتداءات الاحتلال بحق الأسرى في سجن (عوفر).وندد الأسير المحرر إياد أبو فنونة خلال كلمة له في المسيرة، بانتهاكات واعتداءات الاحتلال بحق أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، داعيًا شعبنا الفلسطيني للتوحد خلف قضية الأسرى البواسل.وأضاف أن أسرانا جبهة من جبهات فلسطين؛ يجب على كل فلسطين التوحد خلفهم، داعيًا أمتنا العربية والإسلامية لنصرة أسرانا وشعبنا.وأكد أبو فنونة أن حرية أسرانا البواسل أمانة في عنق المقاومة الفلسطينية، موجهًا رسالة للاحتلال بالقول: "لن تروا جنودكم حتى تدفعوا ثمن حرية أسرانا".