الاحتلال يُوجه رسالة تحذيرية لسكان قطاع غزة.. هذا مفادها
رام الله - دنيا الوطن
وجه أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، رسالة تحذيرية إلى سكان قطاع غزة.
وجه أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، رسالة تحذيرية إلى سكان قطاع غزة.
وقال أدرعي في رسالته، التي نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "حركة الجهاد الإسلامي تقوم بنشاطات متزايدة، من شأنها جر قطاع غزة نحو التصعيد، بما يعرض الجهود المبذولة لتحسين وضع قطاع غزة المدني للخطر".
وأضاف أدرعي في رسالته: "الرسالة واضحة وبسيطة، لا تسمحوا للجهاد الإسلامي جركم نحو هذا الوضع".
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