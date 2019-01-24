الاحتلال يُوجه رسالة تحذيرية لسكان قطاع غزة.. هذا مفادها





وقال أدرعي في رسالته، التي نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "حركة الجهاد الإسلامي تقوم بنشاطات متزايدة، من شأنها جر قطاع غزة نحو التصعيد، بما يعرض الجهود المبذولة لتحسين وضع قطاع غزة المدني للخطر".





وأضاف أدرعي في رسالته: "الرسالة واضحة وبسيطة، لا تسمحوا للجهاد الإسلامي جركم نحو هذا الوضع".

















رام الله - دنيا الوطنوجه أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، رسالة تحذيرية إلى سكان قطاع غزة.