الأسرى يتوصلون لتفاهمات مع إدارة السجون بما يُنهي التوتر بسجن (عوفر)

رام الله - دنيا الوطنأعلن مكتب إعلام الأسرى، أنه تم التوصل مساء اليوم الخميس، لتفاهمات بين الأسرى وإدارة السجون، على أن يتم الانتهاء من حالة التوتر القائمة في سجن عوفر وكافة المعتقلات، وبما يحفظ الكرامة والحقوق للأسرى.بدورها، قالت الهيئة القيادية لأسرى حركة حماس في سجون الاحتلال: "شعبنا ما زال يثبت أنه حجر الزاوية في كل صراع، وبتنا على يقين أن شعبنا بخير أكثر من أي وقت مضى، وأنه لا يترك أسراه".وثمنت الهيئة، وقفة الشعب الفلسطيني الصامد في كال مناطق تواجده، في هذه المعركة التي خاضتها الحركة الأسيرة موحدة؛ نصرة للأسرى في سجن (عوفر).وكان أسرى (عوفر) قد خاضوا إضراباً عن الطعام، بسبب السياسات والممارسات، التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم.