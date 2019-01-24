شؤون فلسطينية

أبو دياك يبحث مع خبراء دوليين تعزيز التعاون بمجال مكافحة الاتجار بالبشر

أبو دياك يبحث مع خبراء دوليين تعزيز التعاون بمجال مكافحة الاتجار بالبشر
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير العدل علي ابو دياك اليوم الخميس في مكتبه، مع خبراء دوليين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بحضور مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والجريمة في فلسطين العميد يوسف عزرائيل، سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات والجريمة وتعزيز العدالة الجنائية في فلسطين، ومناقشة مسودة مشروع قانون الاتجار بالبشر.

وحضر الاجتماع من وزارة العدل المشرف على وحدات التخطيط والنوع الاجتماعي وحقوق الانسان سامر شرقاوي، ورئيس وحدة حقوق الانسان مجدي حدران.

واستعرض وزير العدل حاجة فلسطين لقانون يجرم الاتجار بالبشر وفقا للاتفاقيات الدولية، خاصة في ظل استمرار الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، مضيفا بأن قانون زراعة الاعضاء يمنع ويجرم الاتجار بالاعضاء البشرية ويشجع على التبرع بالاعضاء.

وأكد التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها. وأوضخ بأن الاحتلال ما زال العائق أمام تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي.

وتناول اللقاء أهمية التنسيق بين الحكومة الفلسطينية وبين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في الجوانب التشريعية والتدريبية، ونقل الخبرات والتعاون الدولي.

بدورهم، أكد الخبراء الدوليين ان قطاع العدالة في فلسطين شريك أساسي لبعثة الأمم المتحدة المختصة بالجريمة والمخدرات.



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