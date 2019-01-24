بعد مغادرته بساعات.. العمادي يعود إلى قطاع غزة عبر (إيرز)
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، أن محمد العمادي السفير القطري في الأراضي الفلسطينية، عاد مساء اليوم الخميس، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة، وذلك بعد مغادرته القطاع بساعات.
وكان العمادي، قد غادر قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، بعد ان أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رفضها استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية.
أفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، أن محمد العمادي السفير القطري في الأراضي الفلسطينية، عاد مساء اليوم الخميس، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة، وذلك بعد مغادرته القطاع بساعات.
وكان العمادي، قد غادر قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، بعد ان أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رفضها استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية.
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