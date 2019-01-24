عشراوي تُطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات ملموسة لضمان إجراءت الانتخابات البرلمانية الفلسطينية



وفي السياق الداخلي، أكدت عشراوي على أن الانتخابات هي مكون أساسي من متطلبات الديمقراطية، وأن هناك مكونات مهمة أخرى بما فيها ضمان حماية الحقوق والحريات، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون، واحترام المجتمع المدني ومؤسساته.



واستعرض المتكلمون أيضاً عمل لجنة الانتخابات المركزية، والقانون والمجتمع المدني، وشددوا على أن الانتخابات يجب أن تكون وسيلة لإنهاء الانقسام، بما يضمن الممارسة الشاملة للحياة الديمقراطية لجميع أطياف وفئات الشعب الفلسطيني باعتبارها أساساً للتمكين الذاتي، ولإقامة الدولة المستقلة، وتجسيدها على الأرض.

جاء ذلك، خلال مشاركتها في لقاء نظمه الاتحاد الأوروبي، وذلك بدعوة من ممثل الاتحاد الأوروبي، رالف طراف، وبحضور رؤساء وممثلي البعثات في دول الاتحاد لدى دولة فلسطين.وقدمت عشراوي خلال اللقاء، الذي تحدث فيه كل من: رئيس لجنة الانتخابات المركزية، د. حنا ناصر، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، د. عمار الدويك، عرضاً مفصلاً حول قضية الانتخابات والديمقراطية في فلسطين.واستعرضت في هذا الصدد البعد السياسي وآليات إيجاد التجانس ما بين إجراء الانتخابات التشريعية، وقرارات المجلسين الوطني والمركزي، التي نصت على انتهاء المرحلة الانتقالية والانتقال نوعياً نحو تجسيد الدولة، مؤكدة على الحاجة الملحة لخلق الظروف المناسبة لإنجاح إجرائها في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في قطاع غزة، وفي العاصمة القدس باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين.