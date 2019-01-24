لا بوادر لحل الأزمة.. قطر تدعو دول المُقاطعة لإقامة علاقات مع إيران





وقال الوزير القطري، إن بلاده تؤمن بقوة سلطة دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسسيه، مع تأكيد "عدم وجود بديل عن دولة قطر"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك).





وأعرب وزير الخارجية القطري عن أمله في عودة دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة دول الحصار (البحرين والسعودية والإمارات)، "إلى العقلانية وحل الأزمة الخليجية".



رام الله - دنيا الوطندعا وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الدول المقاطعة لقطر لإقامة علاقات مع إيران وتركيا والعراق، مؤكداً أنه لا يوجد أي مؤشر على انفراج الأزمة الخليجية.وتطرق الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع "بلومبرغ" إلى علاقات قطر الخارجية، فقال: "تركيا وإيران والعراق جزء مهم من الإقليم، ويجب بناء علاقات وشراكات مع دول الإقليم الأخرى، ونحن بحاجة لبناء علاقات مع دول المنطقة، وهذا ليس حصريا بسب أزمة الحصار، بل هذا جزء من استراتيجية قطر للحفاظ على علاقات الصداقة مع جميع دول الإقليم".وتابع: "العراق جزء من إقليمنا ونحاول تحقيق استقراره، وإيران تعتبر جزءا من جغرافيتنا، وجار لنا، ونأمل أن تتعامل دول مجلس التعاون جميعا معها في حوار إيجابي وبناء لحل القضية المحورية للأمن الإقليمي".وأردف: "من المهم التعامل مع جميع هذه الدول (تركيا والعراق وإيران)"، وشدد على أن "قطر ستظل مفتوحة للحوار في ظل هذه الأزمة وغير الأزمة".