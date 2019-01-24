محافظ خانيونس: لن نسمح بتحويل قضيتنا الفلسطينية إلى مساعدات إنسانية



وشكر الأسطل المحافظ على زيارته وجهوده الطيبة، وطالب بنقل تحياته للقيادة الفلسطينية، مؤكداً على أن إطاعة الرئيس عباس، أمر واجب، بصفته ولي الأمر، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة وطننا الغالي فلسطين.



وأكد المحافظ، أن الأزمات الخاصة التي يمر بها قطاع غزة سببها السماح لتدخلات إقليمية في الشأن الفلسطيني، والعمل لأجندات خارجية، هدفها ضرب وحدة الصف الوطني، والقرار الفلسطيني المستقل.



وقال محافظ خانيونس عن السياسات الخارجية لبعض الدول وتدخلاتها في الشأن الفلسطيني، ستكون سبباً في تحويل قضيتنا الفلسطينية من قضية وطن إلى قضية مساعدات وكابونات، قائلاً: بأن هذا الدور غير مرغوب فيه فلسطينياً، ولن نسمح به مطلقاً وان ما يحدث في قطاع غزة، هو تطبيق لصفقة ترامب المشبوهة وتقويض لحلم الدولة الفلسطينية.



كما حمّل الشيبي حركة حماس استمرار حالة الانقسام الفلسطيني وطالبها بالتراجع عن سياستها وتصريحاتها الإعلامية والالتزام بتفاهمات القاهرة 2017 والاستجابة لدعوات الرئيس محمود عباس، بتمكين الحكومة، للتمكن من الانتقال بالعمل الحكومي إلى غزة بشكل فاعل وشامل والتحضير للانتخابات الفلسطينية، وإنهاء ملف الانقسام وإعطاء قضيتنا الوطنية الزخم والقوة، لمواجهة المؤامرات التي تعصف بنا خاصة ما يسمى بصفقة القرن، وتفويت الفرصة على إسرائيل بتضليل الرأي العام الدولي بأن القضية الفلسطينية قضية إنسانية ومشاريع اقتصادية، وكأننا شعب يناضل من أجل تحسين أوضاعه المعيشية، بينما الحقيقة أن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولته الفلسطينية، وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.

رام الله - دنيا الوطنزار الدكتور أحمد الشيبي محافظ خانيونس، الشيخ ياسين الأسطل رئيس المجلس العلمي للدعوة السلفية، بمستشفى غزة الأوروبي للاطمئنان على حالة الصحية، ونقل تحيات القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس للأسطل، وتحيات الحاج إسماعيل جبر، متمنين له الصحة والعافية.