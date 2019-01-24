جنرال إسرائيلي: السنوار يُؤثر بالانتخابات المقبلة أكثر من زعيم حزب الله

رام الله - دنيا الوطن

قال السكرتير العسكري السابق لوزير الجيش، الجنرال احتياط إيتان دانغوت، إن زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، يؤثر على الانتخابات المقبلة أكثر بكثير من تأثير الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله.





جاء ذلك، وفق ما أوردت (عكا أون لاين)، الخميس، خلال تطرق دانغوت إلى التطورات الأخيرة مع غزة، بما في ذلك التوتر السائد بسبب منع دخول المنحة القطرية.







وأضاف دانغوت: "يجب على إسرائيل الاستعداد بعد انتخابات الكنيست المقبلة لتبني سياسات جديدة مع غزة"، زاعماً أنه لا يمكن لإسرائيل، أن تسمح باستمرار المظاهرات والمسيرات على الجدار الحدودي.





وتابعت: "لذلك يجب تبني سياسة جديدة تهدف لتحقيق عدة أمور مع غزة، بدءاً من الإفراج عن الجنود الأسرى المعتقلين لدى حماس في غزة، وإنتهاء بوقف فعاليات الحراك الشعبي على الجدار".