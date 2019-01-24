بتمويل أمريكي.. قواعد عسكرية إسرائيلية جديدة للوائي الناحل وجفعاتي

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الذراع البري التابع للجيش الإسرائيلي عن سلسلة من المشاريع العسكرية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة العسكرية ورفع مستوى الكفاءة والجودة العملياتية لقوات الجيش الاسرائيلي البري، بما في ذلك سلاح المشاة والدبابات والهندسة والمدفعية.



ومن بين المشاريع التي يعتزم الذراع البري تنفيذها بتمويل أمريكي، بناء قاعدتين عسكريتين جديدتين لأغراض التدريبات لكل من لواء الناحل ولواء جفعاتي.





وإضاف لذلك سيتم شراء آلاف الشاحنات الجديدة لنقل المعدات العسكرية في أوقات الطوارئ، وكذلك شراء وسائل رؤية ومراقبة نهارية وليلية، وكذلك أجهزة اتصالات حديثة، ومدفع جديد من تطوير شركة ألبيت للصناعات الأمنية الاسرائيلية حيث كان قد أعلن الجيش الإسرائيلي عن نيته التزود به قبل عامين لكي يحل مكان المدافع القديمة.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن تمويل المشاريع سيتم تمويلها من الميزانية الأمنية الأمريكية السنوية للجيش الإسرائيلي، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 38 مليار دولار، حيث سيتم تخصيص غالبية هذه الميزانية في تطوير القدرات الجوية لسلاح الجو الاسرائيلي بما في ذلك شراء أسراب جديدة من الطائرات الحربية والمروحيات المقاتلة وطائرات النقل.