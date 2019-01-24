صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يتدخل شخصياً لإدامة الدعم الأمريكي للسلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

زعمت صحيفة (إسرائيل هيوم)، أن دولة الاحتلال أعربت عن خوفها وقلقها من تضرر التنسيق الأمني مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وذلك في أعقاب القانون الأمريكي الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.



ونقلت الصحيفة، عن مصادر إسرائيلية رفيعة قولها، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تدخل شخصياً لمنع إقرار القانون.





وأضافت: "توجه نتنياهو إلى البيت الأبيض بطلب تعديل القانون أو إيجاد حل آخر يسمح باستمرار الدعم الأمريكي لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية".

ووفق الصحيفة، يقضي القانون بإلزام السلطة بتعويض ضحايا العمليات من الأمريكيين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد السلطة في المحاكم الأمريكية.وأوضحت الصحيفة، أن القانون سيؤدي إلى وقف المساعدات الأمريكية لقوات الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة الأمر الذي من شأنه أن يضر بالتنسيق الأمني مع الجيش الاسرائيلي .