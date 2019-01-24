الدفاع الفنزويلية: بلادنا تعرضت لانقلاب ومادورو رئيسنا الشرعي

وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "أؤكد حدوث انقلاب ضد الهياكل المؤسساتية والديمقراطية والرئيس الشرعي، نيكولاس مادورو"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.







وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت، في وقت سابق، بالرئيس الجديد للبرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، رئيسا للبلاد بدلا من نيكولاس مادورو.







ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو، مادورو بتسليم السلطة إلى غوايدو، في حين أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، يوم أمس الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، أن بلاده تعرضت لانقلاب ضد رئيسها نيكولاس مادورو.ورداً على ذلك، دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا بالوكالة، مساء يوم الأربعاء، البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مواصلة عملها في البلاد.ومن جانبها، حذرت وزارة الخارجية الروسية بلسان نائب الوزير، سيرغي ريابكوف، الولايات المتحدة من أي تدخل عسكري في فنزويلا، مشيرة إلى أن ذلك قد يتحول إلى سيناريو كارثي.وقال ريابكوف في حديث لمجلة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية): "نحن نحذر من ذلك. نحن نرى أن ذلك سيكون سيناريو كارثيا، والذي سيهتز له نموذج التنمية الذي نراقبه في منطقة أمريكا اللاتينية".وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: "إن روسيا ستواصل دعمها لفنزويلا التي تعد شريكا استراتيجيا لموسكو، وسنعمل على حماية سيادتها".