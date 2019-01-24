أبو زهري: رفضنا للمنحة القطرية رسالة مزدوجة لنتنياهو وأبو مازن

رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة (حماس) سامي أبو زهري، إن رفض حركته تحكم الاحتلال بالمنحة القطرية، هي رسالة مزدوجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس محمود عباس "أبو مازن".





وأضاف أبو زهري، في تغريدة له عبر (تويتر)، أن "سياسة تبادل الأدوار في خنق غزة وابتزازها، والمزايدة عليها لن تفلح، وأنها قادرة على مفاجأة الجميع"، وفق تعبيره.







يذكر، أن حركة حماس، أعلنت اليوم الخميس، رسمياً رفضها استلام المنحة القطرية، وذلك بسبب مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ تفاهمات التهدئة.

