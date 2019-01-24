دولي

بعد القرار التركي.. الأمم المتحدة ستبدأ تحقيق دولي في قضية خاشقجي

بعد القرار التركي.. الأمم المتحدة ستبدأ تحقيق دولي في قضية خاشقجي
جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت محققة في لأمم المتحدة، أنها ستذهب إلى تركيا الأسبوع المقبل لرئاسة تحقيق دولي مستقل في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بنقصلية بلاده العام الماضي.

وأوضحت المحققة، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أنها ستقيم خطوات الحكومات رداً على مقتل خاشقجي ودرجة مسؤولية الدول والأفراد عن الجريمة.

وأضافت، أنها ستنقل نتائج تحقيقها في مقتل خاشقجي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حزير يونيو/ المقبل.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال اليوم: "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعطى التعليمات لإجراء التحضيرات من أجل فتح تحقيق دولي بشأن جريمة قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي".

وقال جاويش أوغلو في تصريح لقناة "آي خبر" التركية: "أردوغان أعطى التعليمات لإجراء التحضيرات من أجل فتح تحقيق دولي بشأن جريمة قتل خاشقجي"، مؤكداً أن قد حان الوقت لفتح تحقيق دولي.

وأوضح جاويش أوغلو أنّ جريمة خاشقجي "لا تتعلق بعلاقاتنا الثنائية وهناك بلدان تريد التستر على الجريمة".

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