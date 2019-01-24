شؤون فلسطينية

محللون: حماس استاءت من اشتراطات الاحتلال على المنحة القطرية لذلك رفضتها

محللون: حماس استاءت من اشتراطات الاحتلال على المنحة القطرية لذلك رفضتها
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أعلنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على لسان عضو مكتبها السياسي خليل الحية، عن رفضها استقبال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، ردا على سياسيات الاحتلال ومماطلاته في تنفيذ التفاهمات التي جاءت باشراف مصري.

"دنيا الوطن" استطلعت اراء بعض المحللين السياسيين، للتعرف على أهمية هذا القرار، وهل بالامكان أن يفتح المجال امام تحريك المياه الراكدة في ملف المصالحة.

أكد هاني حبيب المحلل السياسي، أن حركة حماس استاءت من تصاعد وتيرة الاشتراطات الاسرائيلية على المنحة القطرية، لذلك قررت رفض هذه المنحة.

وقال حبيب: "من المعروف منذ بداية الدفعة الاولى والثانية، كانت بجهود إسرائيلية، في استخدام الأموال بالطريقة التي تجعلها تتحكم فيها، وهذا ما أثار استياء حركة حماس".

وأضاف: "إذا كانت هناك بعض الجهات، تريد دعم الشعب الفلسطيني، فهناك أبوباب كثيرة غير الباب الإسرائيلي، فمثلا هناك باب الأمم المتحدة، وبالرغم من ذلك إن هذه الحلول تعتبر ترقيعية".

وبين المحلل السياسي، أن الحل الوحيد للخروج من الازمة، عن طريق ايجاد مصالحة حقيقية، وأن تكون منظمة التحرير هي المسؤولة عن الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا جدوى من محاولات الالتفاف على المصالحة.

بدوره، اكد فايز أبو شمالة المحلل السياسي، أن هذا القرار ليس من حركة حماس وحدة، وانما هو قرار الشارع الفلسطيني والمقاومة، لافتا إلى أنه لا يوجد فلسطيني يرضى أن تكون هذه الاموال على حساب المقاومة والمعاناة.

وقال أبو شمالة: "خليل الحية اليوم ارسل نبض الشارع الفلسطيني، ورفض على لسان المقاومة كلها والشارع الفلسطيني، الشروط الاسرائيلية".

وبين أبو شمالة أن هذه الاموال ليست منة او منحة، وانما تم انتزاع الاوال بالعصا وبالمقاومة الفلسطينية، منوها في الوقت ذاته إلى أن غدا الجمعة سيشه انعكاسات الموقف الفلسطيني من خلال المواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي.

وحل المصالحة، أكد أبو شمالة أنها تتطلب قرارا سياسيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأن يكون هناك شراكة وطنية، معتبرا في الوقت ذاته أن هذا الملف ليس معقدا، وبالتالي لابد ان يكون هناك برنامج سياسي وطني متفق عليه.

بدروه، أوضح وسام عفيفة المحلل السياسي، أن قرار حركة حماس رفض الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، مرتبط بالسلوك الإسرائيلية مع الاموال، بالاضافة الى انه مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية، وذلك على حساب الحق الفلسطيني.

وبين عفيفة، أن حركة حماس أرادت أن تضع المسألة في سياقها، بأنها لن نقبل المساومة والابتزاز الاسرائيلي.

وفيما يتعلق بالمصالحة: "لا أعتقد أن قرار حركة حماس برفض الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، غير مرتبط بملف المصالحة الفلسطينية".

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