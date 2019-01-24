شؤون فلسطينية

خلف: لن نتعامل بردود أفعال مع الاحتلال ولا تغيير بوسائل مسيرات العودة

خلف: لن نتعامل بردود أفعال مع الاحتلال ولا تغيير بوسائل مسيرات العودة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد عضو الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، القيادي في الجبهة الديمقراطية، محمود خلف، أن مسيرات العودة مستمرة بنفس الوتيرة والأشكال التي كانت عليها الجمعة السابقة.

وقال خلف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الهيئة العليا لا تتعامل بردود أفعال مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعمل على تقييم الأوضاع على الدوام، لافتاً إلى أنها لن تصمت أمام خروقات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلف: "نقيم الأوضاع وسنعمل بنفس الوسائل التي استخدمت في الأيام الماضية، ولم يطرأ أي تغيير حتى اللحظة على الوسائل المستخدمة في المسيرات".

وفيما يتعلق بالمنحة القطرية، أشار خلف، إلى أن المنحة ليس لها علاقة بمسيرات العودة ووسائلها، وأن المسيرات مرتبطة بالتزام الاحتلال بتفاهمات الهدوء مع الوسيط المصري.

إلى ذلك، دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار الجماهعير الفلسطينية لأوسع مشاركة في فعاليات جمعة "جريمة الحصار مؤامرة لن تمر.

يذكر أن خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أكد أن حركته أبلغت محمد العمادي السفير القطري في الاراضي الفلسطينية، رفضها استقبال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، رداً على سلوك الاحتلال وتملصه من التفاهمات التي رعتها مصر.

وأضاف الحية: "نشكر قطر على دورها، حث أن السفير العمادي تفهم موقفنا الذي اتخذناه؛ ردًا على سياسة الاحتلال بمحاولات عدم الالتزام بالتفاهمات".

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