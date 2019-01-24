نهاية سعيدة لقصة.. شاهد: مراسم تسليم شقة من الرئيس لأم العبد الجوراني

وكانت "دنيا الوطن" قد تابعت قصة الحاجة "أم العبد" منذ البداية، مروراً بانتكاستها الصحية، وانتهاءً بتسليمها شقة في برج زعرب في محافظة رفح، وذلك بحضور مُحافظ غزة، إبراهيم أبو النجا ممثلاً عن الرئيس عباس.

رام الله - دنيا الوطنلم تتخيل الحاجة نعيمة الجوراني، والتي عُرفت باسم "أم العبد"، أن تُزف مرتين في حياتها.فهاهي اليوم، كالعروس بعد عمر الخامسة والسبعين، تستلم شقة جاهزة، بعقد إيجار لمدة عام كامل، كمكرمة من الرئيس محمود عباس، تقديراً لها بعد احتفالها بذكرى انطلاقة حركة فتح، لوحدها ولساعات، بعد قرار إلغائه رسمياً من الحركة "حقناً للدماء".روح الوطنية لدى "أم العبد" لم تخذلها، ورغم أنها لم تتوقع رد فعل الرئيس، إلا أن إيمانها به لن يُخيب ظنها، وما بعد العام، سيتم النظر مرةً أخرى في وضعها لصرف راتب شهري، وتسليمها شقة باسمها.