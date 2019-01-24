شؤون فلسطينية

العوض يرحب بموقف حماس من المنحة القطرية.. ويؤكد: العمادي يمارس سياسة الابتزاز

العوض يرحب بموقف حماس من المنحة القطرية.. ويؤكد: العمادي يمارس سياسة الابتزاز
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
رحب وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، بالموقف الذي عبر عنه خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، برفض حركته، استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية.

وقال العوض لـ "دنيا الوطن": "السفير العمادي حاول أن يمارس الاسبوع الماضي، سياسة الابتزاز للاخوة في حركة حماس، حيث ان هذا الابتزاز يمثل مطالب دولة الاحتلال".

وأضاف: "نحيي الموقف، وندعو للاسراع في البحث عن حلول عاجلة لرواتب الوظفين الذين كانوا يستفيدون من المنحة القطرية، وأن يكون البحث والحل المنشود في إطار المصالحة الفلسطينية، والذي يضمن لكل أبناء الشعب الفلسطني، الحياة الحرة والكريمة، بعيدا عن أي شكل من أشكال الابتزاز".

وأشار العوض، إلى أن ذلك يتطلب من القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق، فتح آفاق لسرعة بحث الأمر ومعالجته بأسرع وقت ممكن.

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