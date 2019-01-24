شمل قطاع غزة.. إطلاق برنامج لتمويل مشاريع خاصة بالطاقة البديلة في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأطلقت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الخميس، برنامج "Sunref" لتمويل مشاريع خاصة بالطاقة البديلة في فلسطين، الذي تنفذه بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع بنك فلسطين وبنك القاهرة عمان، وتبلغ قيمته الإجمالية 33 مليون يورو.وجرى حفل إطلاق البرنامج في رام الله، برعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وعبر الربط التلفزيوني مع غزة، بحضور ممثلين عن المؤسسات الشريكة.وقال ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة: "إن البرنامج يهدف إلى دعم استثمارات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتغيير المناخ في القطاع الخاص الفلسطيني، من خلال إنشاء سوق للاستثمارات الخضراء التي تعزز الخدمات والتقنيات التي لها تأثير إيجابي على البيئة والمناخ، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة بشكل عام وأهداف التنمية المستدامة لفلسطين بشكل خاص".وأوضح ملحم أن البرنامج يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بما يسهم في التخفيف من العبء على قطاع الطاقة الفلسطيني، والتقليل من اعتماده على الجانب الإسرائيلي، لافتا في ذات الوقت إلى أن البرنامج يفتح آفاقا استثمارية للقطاع الخاص في هذا المجال.وبين أن البرنامج يتضمن تقديم تمويل بقيمة 25 مليون يورو، موزعة بالتساوي على كل من بنك فلسطين، وبنك القاهرة عمان، ستخصص لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتغيّر المناخ، إضافة إلى منحة للعملاء المستفيدين من هذه المشاريع تتراوح نسبتها (15-30%) من قيمة المشروع.من جانبه، قال القنصل الفرنسي العام في القدس بيير كوشارد، إن هذا البرنامج يأتي في إطار مساعي فرنسا لتنفيذ اتفاق باريس حول المناخ 2015، ليس فقط على أراضيها، ولكن في أوروبا ومختلف أنحاء العالم.وأشار إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية كانت من أول المانحين الدوليين لدمج مكافحة تغير المناخ في ممارساتها، موضحا أن الوكالة تطمح بأن تصبح بنك التنمية المتوافق تماما مع اتفاق باريس حول المناخ.وشدد كوشارد على أهمية هذا البرنامج في دعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإيجاد حلول للقضايا البيئية المرتبطة بالاقتصاد الفلسطيني، منوهًا إلى أنه خطوة جديدة لدعم الحكومة الفلسطينية في مواجهتها للتحديات التي حددتها في أجندة السياسات الوطنية.بدورها، أكدت رئيسة التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي اليساندرا فيزير، أن التنمية المستدامة هي عنصر أساسي في المسار الذي سيقود فلسطين نحو الدولة الكاملة، منوهة إلى استثمار الاتحاد الأوروبي في السنوات القليلة الماضية، في مبادرات تروّج للاقتصاد الأخضر كمحرك للتنمية المستدامة في فلسطين، لافتة إلى الدور القيادي للقطاع الخاص الفلسطيني وإمكانياته وديناميته التي تعد من أهم الركائز التي يمكن الاعتماد عليها.وأوضحت أن برنامج Sunref يهدف إلى الترويج لخط ائتمان أخضر يوجّه بشكل خاص نحو أنشطة القطاع الخاص، ليزيد من عائد الاستثمار ويقلل من المخاطر، مع تحسين قدرة البنوك على تقييم المشروعات القابلة للتطبيق ودعم تطوير خطط أعمال متينة.من جهته، قدم نائب رئيس فريق المساعدة الفنية في Sunref تعريفا عن البرنامج، لافتا إلى أنه سيسهم في خلق فرص للتكامل مع البيئة، ويوفر عددا من المنافع للأسر والشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ومزودي الطاقة، ويعمل على خلق وتعزيز الأسواق المتخصصة، خاصة في مجالات إدارة الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية المستدامة وحماية البيئة.وأشار إلى أن البرنامج سيعمل على تحفيز البنوك والشركات نحو التنمية الخضراء ونموذج التنمية المستدامة، حيث تعتبر تكلفة الطاقة وأمنها من أهم شروط التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين، ولذلك صمم المشروع لمساعدة الشركات والأفراد على اغتنام فرص التنمية الخضراء.وتضمن الحفل نقاشا حول الفرص والتحديات للاستثمار الأخضر في فلسطين بمشاركة خبراء من بنك فلسطين وبنك القاهرة عمان ومجموعة الاتصالات الفلسطينية والمجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء وشركة فروت توب للمشروبات الغازية.يذكر أن البرنامج هو جزء من مبادرة واسعة طورتها الوكالة الفرنسية للتنمية لتهيئة البنوك العامة والخاصة لتمويل استثمارات القطاع الخاص التي تشمل تكنولوجيا الطاقة النظيفة والطاقة المستدامة، ويهدف إلى تسهيل الوصول إلى الطاقة المستدامة بأسعار معقولة والسماح للشركات والأفراد بالحصول على معدات عالية الجودة، وتحقيق توفير في التكاليف وزيادة القدرة على المنافسة من خلال إدارة الطاقة بكفاءة أكبر مع الحفاظ على البيئة.وسيسهم البرنامج في تحسين أمن الطاقة، ودعم تطوير مشاريع خضراء مؤهلة ومبتكرة ومربحة، تسهيل الوصول إلى التمويل "الأخضر" للشركات والأفراد، زيادة القدرة التنافسية للشركات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق خفض فاتورة الطاقة الخاصة بها، تعزيز قدرات الشركاء المحليين من شركات وقطاعات أعمال مختلفة ووكالات طاقة مستدامة ووزارات وبنوك شريكة وغيرها، تطوير أسواق راسخة في مجال الطاقة المستدامة والخدمات البيئية وتطوير سوق تمويل الاستثمارات الخضراء من حيث كفاءة استخدام الطاقة، الطاقة المتجددة والخدمات البيئية.